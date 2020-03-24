Раздавил тяжелым вездеходом напарника житель Тобольска

Мужчина не убедился, что напарника нет позади, и газанул. Потерпевшего раздавила тяжелая техника.

Тяжелый вездеход раздавил мужчину

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области 38-летний житель Омской области подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)

По версии следствия 14 марта 2020 года в вечернее время на территории буровой установки, расположенной в Уватском районе Тюменской области, второй водитель гусеничного вездехода отцеплял трос сзади вездехода, к которому крепился гусеничный тягач. В это время подозреваемый, не убедившись в безопасности маневра, сдал назад, чтобы ослабить трос и допустил наезд на потерпевшего. От полученных повреждений мужчина скончался на месте.

Следователями проведена работа по закреплению доказательственной базы: проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: Следственный комитет по Тюменской области