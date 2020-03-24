Огромный тестомес зажевал работницу. Ей ампутируют руку до плеча, все попало на видео

Тестомес изуродовал руку

Работница пекарни в Алтайском крае попала в тестомесильную машину. Ее жизнь удалось спасти практически чудом. Видео происшествия публикуют очевидцы в соцсетях.

Инцидент произошел в Бийске. По имеющимся данным, 27-летняя работница предприятия попала в тестомес по собственной неосторожности.

В результате девушка получила серьезные травмы: неполную ампутацию на уровне правого плеча, а также множественные переломы руки. Она госпитализирована.

СУ СК по Алтайскому краю начал доследственную проверку по факту инцидента

Источник: РЕН ТВ