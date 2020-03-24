24.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Огромный тестомес зажевал работницу. Ей ампутируют руку до плеча, все попало на видео

12:15 24.03.2020 Фото: стоп-кадр видео
0

Женщина также получила множественные переломы рук, следователи проводят проверку.

Огромный тестомес зажевал работницу. Ей ампутируют руку до плеча, все попало на видео
Тестомес изуродовал руку

Работница пекарни в Алтайском крае попала в тестомесильную машину. Ее жизнь удалось спасти практически чудом. Видео происшествия публикуют очевидцы в соцсетях.

Инцидент произошел в Бийске. По имеющимся данным, 27-летняя работница предприятия попала в тестомес по собственной неосторожности.

В результате девушка получила серьезные травмы: неполную ампутацию на уровне правого плеча, а также множественные переломы руки. Она госпитализирована.

СУ СК по Алтайскому краю начал доследственную проверку по факту инцидента

Источник: РЕН ТВ

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Ужас?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскМеняет правила застройки под генплан новый начальник управления градостроительства мэрии Бердска Дмитрий Есиков
12:46 24-03-2020
Меняет правила застройки под генплан новый начальник управления градостроительства мэрии Бердска Дмитрий Есиков
Два трупа нашли в кучах горящего мусора в Омске
12:31 24-03-2020
Два трупа нашли в кучах горящего мусора в Омске
Огромный тестомес зажевал работницу. Ей ампутируют руку до плеча, все попало на видео
12:15 24-03-2020
Огромный тестомес зажевал работницу. Ей ампутируют руку до плеча, все попало на видео
БердскКто займет кресло вице-мэра по социальной политике Бердска: Им может стать и назначенец без конкурса
12:00 24-03-2020
Кто займет кресло вице-мэра по социальной политике Бердска: Им может стать и назначенец без конкурса
Раздавил тяжелым вездеходом напарника житель Тобольска
12:00 24-03-2020
Раздавил тяжелым вездеходом напарника житель Тобольска
Как быть в форме в старости без физической активности?
11:58 24-03-2020
Как быть в форме в старости без физической активности?
Какие продукты содержат яд? И мы едим их почти каждый день
11:55 24-03-2020
Какие продукты содержат яд? И мы едим их почти каждый день
Не могу, тянет на сладкое: как снизить тягу к сладкому психологическим трюком
11:53 24-03-2020
Не могу, тянет на сладкое: как снизить тягу к сладкому психологическим трюком
Пять правил выживания в период коронавируса озвучили СМИ Китая. А там пандемия пошла на спад
11:50 24-03-2020
Пять правил выживания в период коронавируса озвучили СМИ Китая. А там пандемия пошла на спад
Узнай! Какое мыло эффективно для защиты от коронавируса? 1
11:46 24-03-2020
Узнай! Какое мыло эффективно для защиты от коронавируса?