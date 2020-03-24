Какие продукты содержат яд? И мы едим их почти каждый день

Опасность несут и привычные фрукты: вишня, персик, слива и абрикос. В косточках этих плодов содержится цианид.

В спелых помидорах этого яда нет, однако в зеленых томатах содержится

Привычные продукты могут нести угрозу для здоровья из-за содержания яда. И если обычно его негативное воздействие не проявляется, то однажды может спровоцировать серьёзные проблемы. Такое может произойти при употреблении зеленых помидоров. Многие люди предпочитают засаливать их, однако есть и те, кто употребляют в сыром виде.

Дело в том, что стебли и листья помидоров очень опасны из-за содержания гликоалкалоидов. На человека это вещество действует как яд и даже незначительное его количество может привести к параличу или летальному исходу. В спелых помидорах этого яда нет, однако в зеленых томатах содержится.

Опасность несут и привычные фрукты: вишня, персик, слива и абрикос. В косточках этих плодов содержится цианид. Отравление этим ядом приводит к головной боли, головокружению, дезориентации, тревожности и рвоте. Высокое содержание цианида в организме неминуемо влечет летальный исход.

Источник: medikforum.ru