24.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Дом / Общество

Какие продукты содержат яд? И мы едим их почти каждый день

11:55 24.03.2020 Фото: pixabay.com
0

Опасность несут и привычные фрукты: вишня, персик, слива и абрикос. В косточках этих плодов содержится цианид.

Какие продукты содержат яд? И мы едим их почти каждый день
В спелых помидорах этого яда нет, однако в зеленых томатах содержится

Привычные продукты могут нести угрозу для здоровья из-за содержания яда. И если обычно его негативное воздействие не проявляется, то однажды может спровоцировать серьёзные проблемы. Такое может произойти при употреблении зеленых помидоров. Многие люди предпочитают засаливать их, однако есть и те, кто употребляют в сыром виде.

Дело в том, что стебли и листья помидоров очень опасны из-за содержания гликоалкалоидов. На человека это вещество действует как яд и даже незначительное его количество может привести к параличу или летальному исходу. В спелых помидорах этого яда нет, однако в зеленых томатах содержится.

Опасность несут и привычные фрукты: вишня, персик, слива и абрикос. В косточках этих плодов содержится цианид. Отравление этим ядом приводит к головной боли, головокружению, дезориентации, тревожности и рвоте. Высокое содержание цианида в организме неминуемо влечет летальный исход.

Источник: medikforum.ru

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Любите зеленые помидоры?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскМеняет правила застройки под генплан новый начальник управления градостроительства мэрии Бердска Дмитрий Есиков
12:46 24-03-2020
Меняет правила застройки под генплан новый начальник управления градостроительства мэрии Бердска Дмитрий Есиков
Два трупа нашли в кучах горящего мусора в Омске
12:31 24-03-2020
Два трупа нашли в кучах горящего мусора в Омске
Огромный тестомес зажевал работницу. Ей ампутируют руку до плеча, все попало на видео
12:15 24-03-2020
Огромный тестомес зажевал работницу. Ей ампутируют руку до плеча, все попало на видео
БердскКто займет кресло вице-мэра по социальной политике Бердска: Им может стать и назначенец без конкурса
12:00 24-03-2020
Кто займет кресло вице-мэра по социальной политике Бердска: Им может стать и назначенец без конкурса
Раздавил тяжелым вездеходом напарника житель Тобольска
12:00 24-03-2020
Раздавил тяжелым вездеходом напарника житель Тобольска
Как быть в форме в старости без физической активности?
11:58 24-03-2020
Как быть в форме в старости без физической активности?
Какие продукты содержат яд? И мы едим их почти каждый день
11:55 24-03-2020
Какие продукты содержат яд? И мы едим их почти каждый день
Не могу, тянет на сладкое: как снизить тягу к сладкому психологическим трюком
11:53 24-03-2020
Не могу, тянет на сладкое: как снизить тягу к сладкому психологическим трюком
Пять правил выживания в период коронавируса озвучили СМИ Китая. А там пандемия пошла на спад
11:50 24-03-2020
Пять правил выживания в период коронавируса озвучили СМИ Китая. А там пандемия пошла на спад
Узнай! Какое мыло эффективно для защиты от коронавируса? 1
11:46 24-03-2020
Узнай! Какое мыло эффективно для защиты от коронавируса?