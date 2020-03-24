Толстые ноги: что есть, чтобы худели ноги

Все лишние килограммы сперва оседают на ногах. Поэтому многие девушки очень хотят привести ноги в порядок, но не могут это сделать стандартными диетами.

Ускорить процесс похудения ног помогут регулярные занятия в бассейне, массаж и физические упражнения

Процесс избавления от лишнего веса начинается с верхней части организма. Сначала худеет лицо, потом грудь, затем живот и только в последнюю очередь ноги. Однако набор массы происходит противоположным образом. И все лишние килограммы сперва оседают на ногах. Поэтому многие девушки очень хотят привести ноги в порядок, но не могут это сделать стандартными диетами.

Исследователи определили, что запустить в женском организме экспресс-процессы похудения необходимо не только снизить потребление калорий но и ежедневно употреблять такие продукты, которые способствуют расщеплению жировых отложений. Начать лучше с самой обычной воды, которой необходимо выпивать не менее восьми стаканов в день. Причем вода должна быть самой обычной — негазированной.

А вот поступление новых жиров в организм необходимо строго ограничить. Это касается орехов, жирной рыбы, молочных продуктов, мучного, растительного масла и жареного.

Ускорить процесс похудения ног помогут регулярные занятия в бассейне, массаж и физические упражнения.

Источник: medikforum.ru