42-летняя Ольга Орлова выложила откровенный снимок из ванной в сеть

Внимание интернет-пользователей привлекла именно обнаженная фотография Орловой

Ольга Орлова не перестает удивлять поклонников. На фоне одних новостей о коронавирусе, 42-летняя певица и телеведущая решила порадовать фанатов откровенным снимком.

На своей странице в соцсети Instagram Ольга Орлова опубликовала интригующее фото из душа. Таким образом бывшая солистка группы «Блестящие» решила поздравить подписчиков с Днем воды и отвлечь от пандемии.

«Немного отвлечемся от эпидемии… Сегодня Всемирный день воды. Вода — это непостижимая тайна, ее происхождение и причины исчезновения остаются загадкой. Сегодня, как никогда, мы с вами понимаем, что спасение планеты в наших руках», — подписала откровенный снимок знаменитость.

Однако внимание интернет-пользователей привлекла именно обнаженная фотография Орловой. Несмотря на то, что на самом снимке не видно ничего лишнего, в зеркале можно рассмотреть очертания фигуры 42-летней ведущей. Многие осыпали звезду телеэкранов комплиментами, но нашлись и критики.

«Красавица!», «Оля, провокация! Но уж очень красивая», «Какое лицо красиво и взгляд», «На мой взгляд, это лишнее», «Опять голая», «В душ уже никак без телефона», — написали интернет-пользователи.

Источник: medikforum.ru