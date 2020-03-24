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Общество / Стиль жизни

Как быть в форме в старости без физической активности?

11:58 24.03.2020 Фото: pixabay.com
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По словам доктора Ю-Чиан Лаи, и ранее создавались лекарства, нацеленные на АМФК. В частности, доказан положительный эффект при активации молекулы АМФК для лечения диабета второго типа.

Как быть в форме в старости без физической активности?
Ученые пришли к выводу, что на обновление митохондрий физические упражнения влияют не прямо, а косвенно

Ученые Бирмингемского университета и Университета Данди провели исследования, которые помогут пожилым людям сохранить мышечную массу в тонусе. Результаты исследования опубликованы в журнале FASEB Journal.

Один из лучших способов сохранить с возрастом крепость мышц — конечно же, постоянная физическая активность и упражнения. Однако не каждый стареющий человек в состоянии выдерживать такие нагрузки.
Ученые задались целью выяснить на клеточном уровне, что же именно делает мышцы упругими. В составе клеток имеются своеобразные энергетические станции. Их роль выполняют митохондрии, именно они вырабатывают энергию, при этом разрушаясь и синтезируясь заново. Чем старше организм, тем с большим трудом идет процесс обновления митохондрий, и в клетках скапливается все больше продуктов их распада без обновления либо старых митохондрий, которые уже не работают. Поэтому снижается мышечная функция, и вместе с тем физические возможности человека.

С помощью флуоресцентных меток ученые проследили за развитием митохондрий в мышечных клетках. Сначала они имели золотистый цвет, а при разрушении становились красными. Выяснилось, что стимулируют процесс разрушения отработавших митохондрий молекулы АМФ-активируемой протеинкиназы (АМФК), активность которых возрастают при занятиях спортом.

Ученые пришли к выводу, что на обновление митохондрий физические упражнения влияют не прямо, а косвенно — благодаря АМФК. Следовательно, если применить препарат, активирующий АМФК химическим путем, то можно добиться того же результата — вернуть мышцам силу и упругость.

По словам доктора Ю-Чиан Лаи, и ранее создавались лекарства, нацеленные на АМФК. В частности, доказан положительный эффект при активации молекулы АМФК для лечения диабета второго типа.

Поэтому новая разработка поможет созданию новых препаратов для поддержания мышечного тонуса вплоть до глубокой старости, а значит, пожилые люди дольше смогут оставаться физически активными.

Источник: РГ

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