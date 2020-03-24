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Шестой месяц вводят в эксплуатацию дом с художественными мастерскими по ул. К.Маркса в Бердске

20:38 24.03.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Но этот процесс запущен в сотрудничестве с застройщиком. Чиновникам осталось проверить некоторые документы ООО ПСК «Капитал».

Шестой месяц вводят в эксплуатацию дом с художественными мастерскими по ул. К.Маркса в Бердске
В доме №11 на ул. К. Маркса тепло, но дом до сих пор не сдан в эксплуатацию

До сих пор не введен в эксплуатацию дом №11 по ул. К.Маркса в Бердске. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказал новый начальник управления градостроительства мэрии Бердска Дмитрий Есиков сегодня, 24 марта.

— Дом еще не введен в эксплуатацию. Но этот процесс запущен в сотрудничестве с застройщиком, — ответил Дмитрий Сергеевич.

Напомним, жители дома с художественными мастерскими на протяжении нескольких лет живут в своих квартирах в качестве дольщиков. О том, что документы на соответствие дома техническим условиям практически проверены сообщал экс-начальник управления градостроительства Федор Каравайцев еще в феврале этого года. По его оценке, дом должен был быть введен в эксплуатацию в марте 2020 года.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», еще 24 декабря 2019 года жители дома №11 по ул. К. Маркса поздравляли друг друга с новосельем. Повод действительно радостный — инспекция Госстройнадзора выдала акт на долгострой дольщиков акт о вводе дом в эксплуатацию.

Бердчане вложились в строящийся дом, но на протяжении трех лет застройщик так и не сдал дом в эксплуатацию. Камнем преткновения стал верхний этаж дома. Предполагалось, что шестой этаж будет выполнять функцию технического помещения. Но как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» замдиректора ПСК «Капитал» Андрей Кудинов, Госстройнадзор порекомендовал застройщику перевести верхний этаж в художественные мастерские. Из 60 квартир в многоэтажку заехала только треть дольщиков.

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От редакции

Когда введут дом в эксплуатацию?

Аноним, 24 марта 2020 15:30
А что бывает сдача без сотрудничества с застройщиком? И года два вы его уже сдаёте/принимаете, а не шесть месяцев.
Аноним, 24 марта 2020 18:12
В какую сумму выливается сотрудничество?)

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