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Более 30 тысяч людей оштрафовали в Испании за несоблюдение карантина

16:28 24.03.2020 Фото: hochu.ua
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Испанцам строго запрещено покидать дома без необходимости. На время карантина люди могут выходить за продуктами, в аптеку и на работу.

Более 30 тысяч людей оштрафовали в Испании за несоблюдение карантина
В Испании зафиксировано 24 926 случаев заражения коронавирусом

Испания сообщает о 324 новых случаях смерти от коронавируса. В связи с неутешительной статистикой власти страны не только ратуют за ужесточение карательных санкций, но и реально наказывают тех граждан, которые нарушают карантин. Подробности читайте в нашем материале.

В Испании зафиксировано 24 926 случаев заражения коронавирусом. От болезни умерло 1326 человек. Страна – вторая в Европе после Италии по темпам распространения болезни. Даже супруга испанского премьера Педро Санчеса — 45-летняя Бегонья Гомес — заразилась коронавирусом COVID-19.

По всей стране объявили карантин, за несоблюдение которого применяют карательные меры. Так,  сообщает, что за это время оштрафовали 31 000 жителей страны.

Более 30 тысяч людей оштрафовали в Испании за несоблюдение карантина
В Испании за нарушение карантина оштрафовали 31 000 людей - фото №1
Жители соблюдают дистанцию в очереди в супермаркет

Испанцам строго запрещено покидать дома без необходимости. На время карантина люди могут выходить за продуктами, в аптеку и на работу.

Более 30 тысяч людей оштрафовали в Испании за несоблюдение карантина
В Испании за нарушение карантина оштрафовали 31 000 людей - фото №2
Более 30 тысяч людей оштрафовали в Испании за несоблюдение карантина
В Испании за нарушение карантина оштрафовали 31 000 людей - фото №3
Чтобы развлечься, люди выходят на балконы

В других случаях необходимо иметь соответствующее разрешение. Если разрешения нет — штраф от 500 до 2 тысяч евро. В особо тяжелых случаях нарушителям грозит тюремный срок.

Более 30 тысяч людей оштрафовали в Испании за несоблюдение карантина
В Испании за нарушение карантина оштрафовали 31 000 людей - фото №4
Правоохранительные органы проверяют каждую машину
Источник: hochu.ua
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Россияне будут соблюдать такой карантин, если до этого дойдет дело?

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