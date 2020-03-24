Более 30 тысяч людей оштрафовали в Испании за несоблюдение карантина

Испанцам строго запрещено покидать дома без необходимости. На время карантина люди могут выходить за продуктами, в аптеку и на работу.

В Испании зафиксировано 24 926 случаев заражения коронавирусом

Испания сообщает о 324 новых случаях смерти от коронавируса. В связи с неутешительной статистикой власти страны не только ратуют за ужесточение карательных санкций, но и реально наказывают тех граждан, которые нарушают карантин. Подробности читайте в нашем материале.

В Испании зафиксировано 24 926 случаев заражения коронавирусом. От болезни умерло 1326 человек. Страна – вторая в Европе после Италии по темпам распространения болезни. Даже супруга испанского премьера Педро Санчеса — 45-летняя Бегонья Гомес — заразилась коронавирусом COVID-19.

По всей стране объявили карантин, за несоблюдение которого применяют карательные меры. Так, сообщает, что за это время оштрафовали 31 000 жителей страны.



В Испании за нарушение карантина оштрафовали 31 000 людей - фото №1

Жители соблюдают дистанцию в очереди в супермаркет

Испанцам строго запрещено покидать дома без необходимости. На время карантина люди могут выходить за продуктами, в аптеку и на работу.



В Испании за нарушение карантина оштрафовали 31 000 людей - фото №2



В Испании за нарушение карантина оштрафовали 31 000 людей - фото №3

Чтобы развлечься, люди выходят на балконы

В других случаях необходимо иметь соответствующее разрешение. Если разрешения нет — штраф от 500 до 2 тысяч евро. В особо тяжелых случаях нарушителям грозит тюремный срок.



В Испании за нарушение карантина оштрафовали 31 000 людей - фото №4

Правоохранительные органы проверяют каждую машину