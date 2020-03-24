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Нельзя заниматься посадкой рассады в запрещенные дни по лунному календарю в марте 2020 года

16:43 24.03.2020 Фото: pixabay.com
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С 23 по 25 марта считается периодом новолуния, хотя оно будет именно 24 марта. Но за день до него и один день после появления Луны лучше к растениям не прикасаться.

Нельзя заниматься посадкой рассады в запрещенные дни по лунному календарю в марте 2020 года
Местонахождение Луны на небосклоне и ее фаза является важным фактором для получения дальнейшего урожая от высаженных растений

Запрещенные дни для посадки рассады по лунному календарю в марте 2020 года указывают на неудачное стечение небесных тел, которые плохо могут повлиять на растения. Созвездие, в котором находится Луна, играет основную роль на плодовитость, а фаза – на рост и жизненные силы саженцев. В эти дни можно проводить работу по уходу за растением и почвой.

Запрещенные дни в марте 2020 года для посадки рассады

Нельзя заниматься посадкой рассады в запрещенные дни по лунному календарю в марте 2020 года

Местонахождение Луны на небосклоне и ее фаза является важным фактором для получения дальнейшего урожая от высаженных растений. Немаловажную роль на растение оказывает и созвездие, в котором находится Луна. Они бывают плодовитыми и бесплодными знаками. От того, как связываются все факторы, и зависит влияние дня на посадку рассады.

В марте 2020 года лучше не заниматься растениями в запрещенные дни. Это период, когда можно получить слабые или мелкоплодные культуры.

Запрещенные дни по лунному календарю на март 2020 года:

  • 23, 24 и 25 марта – не советуют производить каких-либо работ с растениями, а тем более заниматься посадкой рассады, от которой зависит будущий урожай. 24 марта – это день новолуния, когда растения очень чувствительны ко всем действиям, которые с ними проводят;
  • 26 марта – созвездие Овна является неплодородным знаком.

Работа в запрещенные дни по лунному календарю на март 2020 года

Нельзя заниматься посадкой рассады в запрещенные дни по лунному календарю в марте 2020 года

Когда нельзя заниматься посадкой рассады, разрешается проводить другие работы, которые связаны с землей или уходом за растениями. Поэтому в запрещенные дни марта 2020 года появится больше времени, чтобы привести в порядок другой сектор работы. К тому же именно в запрещенные дни рекомендуется избавляться от сорняков, производить окучивание или обрезку. Она будет эффективной и принесет больше пользы.

С 23 по 25 марта считается периодом новолуния, хотя оно будет именно 24 марта. Но за день до него и один день после появления Луны лучше к растениям не прикасаться.

26 марта можно ухаживать за посеянными растениями или обрабатывать почву вокруг них. Борьба с болезнями и вредителями в неплодородных знаках будет более эффективной, поэтому потребуется меньше затрат на ядохимикаты. Не рекомендуется заниматься пикировкой, пересадкой, пасынковать, поливать и подкармливать удобрениями растения. На растущую Луну не производят операций, связанных с верхней частью растений, потому что питаться в это время усиленно будет верхушка рассады.

Источник: rsute.ru

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