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Смели марлю для повязок от коронавируса в аптеках в центре Бердска. Масок нет

20:09 24.03.2020, Галина Панчева Фото: Галины Панчевой
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Уже и аптекари носят самодельные марлевые повязки. Бердчане тоже шьют маски и спасаются от вируса частым мытьем рук и оксолиновой мазью.

Смели марлю для повязок от коронавируса в аптеках в центре Бердска. Масок нет
Запас противовирусных средств в аптеках города имеется в полном объеме
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Смели марлю для повязок от коронавируса в аптеках в центре Бердска. Масок нет

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Нет масок в продаже в аптеках Бердска. И куда бы в аптечную точку не вошел, следует примерно одни и те же вопросы и ответы:

— Маски есть?

— Масок нет.

— Когда будут?

— Неизвестно.

Утром 24 марта в аптеке «Бердской» в Микрорайоне было немноголюдно. Фармацевт работала… в марлевой повязке. И хотя задавать вопрос, можно сказать, было даже неуместно, все же спросили про наличие масок в аптечной сети. И совершенно ожидаемо — их нет. Когда будут — неизвестно. Нет поставок. А вот марля в продаже пока имеется.

Фармацевты сами шьют себе марлевые повязки. Они многоразового использования. Выстирал, прогладил утюгом — и снова как новая. Запас масок для работы был, но он уже иссякает. Потому и прибегают к марлевым.

По словам фармацевта, сейчас бердчане приобретают противовирусные препараты разной ценовой категории. Для защиты от вируса покупают эфирное масло «Дыши». Его можно нанести на носовой платок, подушку. На работе можно на стол положить ватный диск, пропитанный таким маслом.

Бердчанка Полина Власова прикупила в аптеке марлю. Говорит, что сама будет шить повязки. По несколько штук для своих родных. Как шить марлевую повязку, нашла информацию в интернете. Пыталась купить одноразовые, но обошла несколько аптек и нашла лишь марлю.

— Пока защищаемся «оксолинкой». Моем часто руки с мылом. Не думаю, что когда коронавирус придет, мы все защитимся от него при помощи маски. Слышала, что она эффективна только для заболевших людей, — отметила Полина.

Аптека «Мелодия здоровья». Масок нет, когда будут и будут ли — неизвестно. Закончилась и марля.

— Есть еще бинты и вата, как в старые добрые времена, — шутит аптекарь.

В «Аптеке 54» масок тоже нет.

— Их и на складе нет, когда будут — неизвестно, — говорил фармацевт.

В этой аптеке также разобрали и марлю — нет давно. Неделю назад в продаже были маски — 21 рубль за 3 штуки.

В аптеку вошла покупательница и попросила продать ей маски. Мол, звонили, сказали, что в этой аптеке они есть. Ошибочка вышла. Елена рассказала, что запас масок у нее был еще с прошлого года, но уже ничего не осталось. Она обошла уже несколько аптек в центре, но ни в одной масок нет.

— Не найду, что поделать. Буду использовать оксолиновую мазь, — отметила Елена.

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