24.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Поймали воровку новорожденной девочки из роддома в Йошкар-Оле следователи. Все попало на видео

16:45 24.03.2020 Фото: стоп-кадр видео
1 0

Малышка здорова, её уже передали родителям.

Поймали воровку новорожденной девочки из роддома в Йошкар Оле следователи. Все попало на видео
Следователи и медики проверили состояние ребенка

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего), ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

23 марта 2020 года в г. Йошкар-Ола из ГБУ РМЭ «Перинатальный центр» пропала новорожденная девочка. Незамедлительно была создана следственно-оперативная группа. Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации и полиции тщательно отрабатывали женщин, в том числе потерявших ребенка. При непосредственном содействии главного врача и медицинского персонала ГБУ РМЭ «Перинатальный центр» установлена 33-летняя подозреваемая, по месту жительства которой обнаружена девочка. Новорожденная здорова, передана родителям. Подозреваемая задержана.

В настоящее проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: Следственный комитет по Республике Марий Эл

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как накажут воровку?

Аноним, 24 марта 2020 17:12
Цыгане наверное украли на запчасти

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскСнегоотвал с 4-этажный дом: Потопа из-за переполненных мест хранения снега опасаются жители ул. Калинина в Бердске
17:37 24-03-2020
Снегоотвал с 4-этажный дом: Потопа из-за переполненных мест хранения снега опасаются жители ул. Калинина в Бердске
БердскНе прячутся за стеклом: Пока не отменили из-за коронавируса личный прием граждан чиновники Бердска
17:30 24-03-2020
Не прячутся за стеклом: Пока не отменили из-за коронавируса личный прием граждан чиновники Бердска
БердскФотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!» запускает "Курьер.Среда.Бердск"
17:18 24-03-2020
Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!» запускает
Сбежала из карантина по коронавирусу ради маникюра женщина в Москве
17:15 24-03-2020
Сбежала из карантина по коронавирусу ради маникюра женщина в Москве
БердскПод «гипнозом» купила пенсионерка за 7000 рублей приборчик для счетчика у мошенника под видом электрика в Бердске 2
17:00 24-03-2020
Под «гипнозом» купила пенсионерка за 7000 рублей приборчик для счетчика у мошенника под видом электрика в Бердске
Как загадывать желание в Новолуние 24 марта 2020 года 12
16:58 24-03-2020
Как загадывать желание в Новолуние 24 марта 2020 года
Дом – тюрьма: Как адаптировать себя для работы на "удаленке" 1
16:57 24-03-2020
Дом – тюрьма: Как адаптировать себя для работы на
Успейте купить двери в магазине Убертюре по старым ценам
16:53 24-03-2020
Успейте купить двери в магазине Убертюре по старым ценам
На 80,4% выросла чистая прибыль банка ДОМ.РФ по МСФО по итогам 2019 года
16:52 24-03-2020
На 80,4% выросла чистая прибыль банка ДОМ.РФ по МСФО по итогам 2019 года
На 15% больше электронных обращений на регистрацию недвижимости стало на 1 квартал в РФ
16:47 24-03-2020
На 15% больше электронных обращений на регистрацию недвижимости стало на 1 квартал в РФ