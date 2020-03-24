Поймали воровку новорожденной девочки из роддома в Йошкар-Оле следователи. Все попало на видео

Следователи и медики проверили состояние ребенка

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего), ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

23 марта 2020 года в г. Йошкар-Ола из ГБУ РМЭ «Перинатальный центр» пропала новорожденная девочка. Незамедлительно была создана следственно-оперативная группа. Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации и полиции тщательно отрабатывали женщин, в том числе потерявших ребенка. При непосредственном содействии главного врача и медицинского персонала ГБУ РМЭ «Перинатальный центр» установлена 33-летняя подозреваемая, по месту жительства которой обнаружена девочка. Новорожденная здорова, передана родителям. Подозреваемая задержана.

В настоящее проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: Следственный комитет по Республике Марий Эл