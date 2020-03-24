10 продуктов запрещенных перед сексом

Многие люди считают энергетики бодрящим напитком во время и после секса. Но в этих напитках много сахара и кофеина – они не принесут пользы для организма и снизят либидо.

Многие люди считают энергетики бодрящим напитком во время и после секса

Продукты питания имеют на человека большое воздействие, даже больше, чем того хотелось бы. Какое действие они возымеют на организм – зависит от вида продуктов, их количества и времени употребления.

В том числе, как показали исследования, продукты питания воздействуют и на организм, если съесть «что-то не то» перед сексом.

Молодая пара обычно проводит романтическую встречу с ужином при свечах, и в предвкушении интимной близости воркует, как пара голубей. Но что принесет им «ночь любви» – никто не знает. Эту ночь могут испортить банальные хот-доги или тоник в разноцветной упаковке. Поэтому прежде чем попасть в объятия друг друга, молодым людям следует ознакомиться, насколько целесообразно употреблять перед сексом отдельные виды продуктов, и какие из них следует исключить из меню вообще.

Хот-доги

Исследования показали, что хот-доги и другую «быструю» еду вредно есть не только потому, что она прибавляет вес и портит фигуру, но и снижает сексуальное влечение. Поэтому от хот-догов, пиццы и других фаст-фудов перед сексом лучше отказаться.

Мята

Несвежий запах изо рта после принятого спиртного и закуски, в которой присутствовал лук, не располагает к сексу. Но не торопитесь заедать его мятой. Мята понижает количество тестостерона, а заодно снижается либидо (желание).

Блюда с мятой и даже мятная жевательная резинка не должны присутствовать в вашем рационе, если в ваших планах будет свидание с интимным продолжением. А от мятного чая отказываться не стоит. Он приятный на вкус и полезный для переваривания пищи.

Тоник и его «спутник» джин

Нежелательно перед сексом употреблять тоник или джин – они не самые лучшие напитки в преддверии интима, так как могут спровоцировать вздутие живота, что, конечно же, отразится на качестве «ночи любви».

Картошка фри

Это блюдо очень востребованное у любителей хрустящей картошки, но очень нежелательно к употреблению мужчинами перед сексом. Картошка фри ухудшает циркуляцию крови и снижает количество тестостерона. Мало того, что она повышает давление, но еще и добавляет лишние килограммы. Но если появилось желание съесть картошечку – то лучше всего ее употреблять в печеном виде.

Тофу

Этот продукт может ухудшить либидо и мужчин, и женщин, так как содержит в своем составе фитоэстроген. Вместо тофу лучше съесть вареные яйца, которые способствуют нормализации гормонов, отвечающих за сексуальное влечение.

Консервы

Не рекомендовано перед сексом употреблять консервированную еду: она может спровоцировать вздутие живота и испортить всю романтику «ночи любви». А виновата в этом соль, которая содержится в составе консервов. Но если продукт подержать перед употреблением минут 20 в воде – его вредность может значительно уменьшиться.

Вино

Какой же романтический вечер без бокала бургундского вина! Да и не только этого, но и других видов вин. Только употреблять вино следует в очень умеренных дозах, иначе романтический вечер может не получить своего продолжения. Ведь спиртное уменьшает чувствительность и ослабляет оргазм.

Овсяная каша

Овсянка – это не только легкий и отличный завтрак: она также борется с депрессией и стрессами, и оказывает положительное влияние на потенцию. Но это только в том случае, если скушать ее в умеренных порциях. Если скушать ее много – эффект будет противоположным: сексуальное влечение ухудшится.

Фрукты после основного приема пищи

Не рекомендовано употреблять на десерт фрукты после основного приема пищи. Эти продукты быстро перевариваются желудком, и в нем может начаться «ураган», способный даже вызвать спазмы во время секса. Поэтому яблоки, апельсины, мандарины лучше употреблять за два часа до секса – рекомендуют эксперты.

Энергетики

Многие люди считают энергетики бодрящим напитком во время и после секса. Но в этих напитках много сахара и кофеина – они не принесут пользы для организма и снизят либидо. Вместо вредных энергетиков выпейте стакан сока из черной смородины, который взбодрит и усилит сексуальное желание.

Источник: rsute.ru