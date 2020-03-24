Серная пробка в ухе: Симптомы заболевания и лечение

При скоплении и перемешивании с другими микрочастицами сера образует «пробку», которая не способна пройти через ушные каналы и в результате способствует появлению болевых ощущений в ухе.

Ушная сера в количестве 12-20 мг в месяц несет защитную функцию каналов внешнего уха от внутренних и механических повреждений

Врачи рассказали, как определить развитие серной пробки: редкого, но достаточно сложного заболевания. Специалисты рассказали о причинах возникновения, симптомах и альтернативных методах лечения заболевания.

Что такое серная пробка: врачебное мнение

В медицине серной пробкой называется феномен скопления ушной серы, выделений сальных желез и отмерших клеток кожи, которые влияют на качество восприятия слуха человеком и могут привести к его полной потере.

Пробка образуется в области наружного уха, где располагается множество желез. Несмотря на то, что современные люди привыкли регулярно чистить уши, организм способен выводить ее самостоятельно. Образование пробки может свидетельствовать о том, что организм не выполняет эту функцию.

Ушная сера в количестве 12-20 мг в месяц несет защитную функцию каналов внешнего уха от внутренних и механических повреждений. Естественным путем она выходит во время разговора или дыхательного процесса.

При скоплении и перемешивании с другими микрочастицами сера образует «пробку», которая не способна пройти через ушные каналы и в результате способствует появлению болевых ощущений в ухе.

Как понять, что в ухе серная пробка: симптомы заболевания

Наиболее часто встречающимся симптомом серной пробки является ощущение, схожее с заложенностью уха. Часто при первых проявлениях симптомы заболевания легко спутать с отитом.

На более сложных стадиях образования пробки, когда ушной проход полностью или на 90% забит, наступают проблемы со слухом. Пробка оказывает подавляющее влияние на восприятие звуков, а также на барабанную перепонку и слуховые каналы.

При образовании серной пробки ухудшение слуха наступает резко и ощутимо для больного. Возможно также появление шумов, резкой колющей или ноющей боли внутри уха.

Распространенные методы лечения серной пробки

Наиболее распространенным методом лечения серной пробки, который рекомендуют также врачи, является вымывание. Предварительно в ухо закапывают раствор на основе масел, который способствует более мягкому удалению образования.

Данный способ имеет некоторые побочные эффекты, которые могут наступить как вследствие воздействия масляных капель, так и из-за удаления самой пробки:

заложенность уха;

резкие болевые ощущения в процессе;

жжение от попадания масла внутрь уха;

в редких случаях тошнота;

серьезные осложнения в виде повреждения барабанных перепонок или среднего уха.

При наличии каких-либо противопоказаний к вымыванию, по нежеланию пациента, либо при сложных стадиях заболевания, врачи также прибегают к растворителям ушной серы. Данный способ не подходит аллергикам и детям до 3 лет. Процедура проводится под присмотром врача с помощью средства необходимой концентрации.

Существует более современный, так называемый «сухой» метод, который действует на основе вакуума. Процедура является безболезненной и более быстрой, а также не вызывает побочных эффектов. В медицине метод имеет название вакуумная аспирация.

Источник: rsute.ru