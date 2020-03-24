Перенесли сроки ЕГЭ-2020 на период с 16 по 29 июня из-за коронавируса для выпускников прошлых лет в Бердске

Их разыскивают: они должны переписать заявление. Пока не идет речь об отмене или переносе основного этапа Единого госэкзамена для нынешних 11-классников. Все будет зависеть от ситуации с пандемией.

Пока ЕГЭ-2020 переносить из-за кооронавируса не собираются

Министерство просвещения России подписало приказ о переносе сроков ЕГЭ из-за распространения коронавируса. В частности, утрачивает силу пункт о досрочном этапе в 2020 году. Досрочно планировали сдать Единый госэкзамен в стране примерно 32 тыс. человек (в 2019 году — 35 тыс.). В основном это выпускники прошлых лет, экстерны или спортсмены, у которых соревнования совпали с основных этапом ЕГЭ.

В Бердске досрочно сдать Единый государственный экзамен в 2020 году планировали 19 человек, сообщил 24 марта «Курьер. Среда. Бердск» замначальника городского управления образования Михаил Каркавин. Это выпускники прошлых лет. Теперь они будут сдавать ЕГЭ в резервные сроки — с 16 по 29 июня.

— Досрочный период отменен. Всех, кто был заявлен на этот период, мы обзвонили. Они должны к нам подойти до 1 апреля и снова написать заявление с указанием новых дат сдачи экзаменов. Они будут сдавать в резервные сроки основного периода — во второй половине июня, — пояснил Михаил Викторович.

Досрочный этап ЕГЭ должен был состояться в период с 20 марта по 13 апреля. Основной период сдачи экзамена запланирован с 25 мая по 29 июня. По словам Каркавина, о переносе или отмене основного этапа ЕГЭ из-за коронавируса пока не идет. Рособрнадзор заявил об отсутствии подобных планов.

— Необходимо до 1 апреля 2020 года провести перерегистрацию участников досрочного периода на основной период проведения государственной итоговой аттестации. Заявления об изменении сроков сдачи ЕГЭ и ГВЭ подаются в государственную экзаменационную комиссию по форме и в места, определенные региональным министерством образования. Каждый регион сам решает, в какой форме, где и как он будет принимать заявления об изменении сроков экзаменов, – заявил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

Он добавил, что Рособрнадзор организует проверку работ всех, кто будет сдавать ЕГЭ в резервные дни, в ускоренном режиме, чтобы все они вовремя получили свои результаты и успели подать документы в выбранные вузы.

Врио руководителя Рособрнадзора отметил, что особое внимание должно быть уделено тем выпускникам, которые зарегистрировались на досрочный период из-за запланированных лечебно-оздоровительных и реабилитационных мероприятий. «Для них будут развернуты экзаменационные пункты в медицинских учреждениях и на дому. Ни один участник не лишится права сдать единый госэкзамен», – подчеркнул Анзор Музаев.

Он заявил, что Россия начала принимать необходимые меры по борьбе с коронавирусом на раннем этапе:



— И у нас есть достаточно большой запас уверенности, что того периода до проведения основной волны ЕГЭ в июне достаточно для того, чтобы никаких сроков больше не менять.