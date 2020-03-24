24.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Образование

Перенесли сроки ЕГЭ-2020 на период с 16 по 29 июня из-за коронавируса для выпускников прошлых лет в Бердске

21:22 24.03.2020, Анастасия Солодкова Фото: pixabay.com
0

Их разыскивают: они должны переписать заявление. Пока не идет речь об отмене или переносе основного этапа Единого госэкзамена для нынешних 11-классников. Все будет зависеть от ситуации с пандемией.

Перенесли сроки ЕГЭ 2020 на период с 16 по 29 июня из за коронавируса для выпускников прошлых лет в Бердске
Пока ЕГЭ-2020 переносить из-за кооронавируса не собираются
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Перенесли сроки ЕГЭ 2020 на период с 16 по 29 июня из за коронавируса для выпускников прошлых лет в Бердске

На 7 лет отправят в тюрьму за нарушение карантина по коронавирусу в РоссииПеренесли сроки ЕГЭ-2020 на период с 16 по 29 июня из-за коронавируса для выпускников прошлых лет в БердскеЕщё 127 новостей

Министерство просвещения России подписало приказ о переносе сроков ЕГЭ из-за распространения коронавируса. В частности, утрачивает силу пункт о досрочном этапе в 2020 году. Досрочно планировали сдать Единый госэкзамен в стране примерно 32 тыс. человек (в 2019 году — 35 тыс.). В основном это выпускники прошлых лет, экстерны или спортсмены, у которых соревнования совпали с основных этапом ЕГЭ.

В Бердске досрочно сдать Единый государственный экзамен в 2020 году планировали 19 человек, сообщил 24 марта «Курьер. Среда. Бердск» замначальника городского управления образования Михаил Каркавин. Это выпускники прошлых лет. Теперь они будут сдавать ЕГЭ в резервные сроки — с 16 по 29 июня.

— Досрочный период отменен. Всех, кто был заявлен на этот период, мы обзвонили. Они должны к нам подойти до 1 апреля и снова написать заявление с указанием новых дат сдачи экзаменов. Они будут сдавать в резервные сроки основного периода — во второй половине июня, — пояснил Михаил Викторович.

Досрочный этап ЕГЭ должен был состояться в период с 20 марта по 13 апреля. Основной период сдачи экзамена запланирован с 25 мая по 29 июня. По словам Каркавина, о переносе или отмене основного этапа ЕГЭ из-за коронавируса пока не идет. Рособрнадзор заявил об отсутствии подобных планов.

— Необходимо до 1 апреля 2020 года провести перерегистрацию участников досрочного периода на основной период проведения государственной итоговой аттестации. Заявления об изменении сроков сдачи ЕГЭ и ГВЭ подаются в государственную экзаменационную комиссию по форме и в места, определенные региональным министерством образования. Каждый регион сам решает, в какой форме, где и как он будет принимать заявления об изменении сроков экзаменов, – заявил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

Он добавил, что Рособрнадзор организует проверку работ всех, кто будет сдавать ЕГЭ в резервные дни, в ускоренном режиме, чтобы все они вовремя получили свои результаты и успели подать документы в выбранные вузы.

Врио руководителя Рособрнадзора отметил, что особое внимание должно быть уделено тем выпускникам, которые зарегистрировались на досрочный период из-за запланированных лечебно-оздоровительных и реабилитационных мероприятий. «Для них будут развернуты экзаменационные пункты в медицинских учреждениях и на дому. Ни один участник не лишится права сдать единый госэкзамен», – подчеркнул Анзор Музаев.

Он заявил, что Россия начала принимать необходимые меры по борьбе с коронавирусом на раннем этапе:

— И у нас есть достаточно большой запас уверенности, что того периода до проведения основной волны ЕГЭ в июне достаточно для того, чтобы никаких сроков больше не менять.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Перенос ЕГЭ - катастрофа для поступающих в вуз?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Подтянутые мышцы в старости возможно иметь при помощи некоторых лекарств
00:32 25-03-2020
Подтянутые мышцы в старости возможно иметь при помощи некоторых лекарств
Самые высокооплачиваемые профессии в регионах России: Нефтяники, работники банковской сферы и финансисты
00:27 25-03-2020
Самые высокооплачиваемые профессии в регионах России: Нефтяники, работники банковской сферы и финансисты
Глютен или пшеничная клейковина: Как сделать сочный стейк из растительного белка
00:21 25-03-2020
Глютен или пшеничная клейковина: Как сделать сочный стейк из растительного белка
БердскУглубленно проверили постояльцев дома престарелых Бердска врачи горбольницы
22:05 24-03-2020
Углубленно проверили постояльцев дома престарелых Бердска врачи горбольницы
На 7 лет отправят в тюрьму за нарушение карантина по коронавирусу в России 1
22:00 24-03-2020
На 7 лет отправят в тюрьму за нарушение карантина по коронавирусу в России
Нарушения нашел в СИЗО-3 прокурор Новосибирской области. Здесь в спецблоке ждал приговора экс-мэр Бердска
21:52 24-03-2020
Нарушения нашел в СИЗО-3 прокурор Новосибирской области. Здесь в спецблоке ждал приговора экс-мэр Бердска
Фашистский бункер обнаружили при прокладке трубопровода в центре Новосроссийска
21:45 24-03-2020
Фашистский бункер обнаружили при прокладке трубопровода в центре Новосроссийска
Как долго сперма живет на воздухе? А в банке?
21:44 24-03-2020
Как долго сперма живет на воздухе? А в банке?
Вместо морга на катке Ледового дворца хранят тела жертв короновируса в Мадриде. Страшная картина попала на видео
21:35 24-03-2020
Вместо морга на катке Ледового дворца хранят тела жертв короновируса в Мадриде. Страшная картина попала на видео
Перерезал горло 6-летнему мальчику в сончас в детсаду. Убийцу из Нарьян-Мара суд отправил лечиться 2
21:30 24-03-2020
Перерезал горло 6-летнему мальчику в сончас в детсаду. Убийцу из Нарьян-Мара суд отправил лечиться