Европа и США включили «печатный станок». Включит ли Россия?

Американский Федрезерв объявил о неограниченном выкупе активов. Так же поступает Европа. В России такие меры принимать не спешат, если не учитывать выплаты по 4 тысячи рублей, о которых объявили в Москве.

Печатный станок в России пока не запустили



Владелец башкирской сети Kumpan Cafe Михаил Кумпан рассказывает, что у него, как у большинства рестораторов, резко упало посещение. Причем в его регионе коронавируса нет, но люди боятся и по заведениям не ходят. В компании бизнесмена работают 150 человек. Увольнений пока нет: кто-то ушел в отпуск, кого-то отправили на учебу, в какие-то дни сократили смены. Михаил Кумпан, с одной стороны, верит, что скоро все наладится. С другой — прогнозирует, что выживут не все.

Михаил Кумпан



владелец башкирской сети Kumpan Cafe«Все равно эта ситуация с точки зрения вируса рассосется. А вот экономически — что потом с этими последствиями делать мы будем, действительно разгребать. И кто-то не сможет полноценно открыться. Сейчас нужно принимать здравые решения. Мы пока как сурки: спрятались по норкам и боимся. Но не нужно бояться, нужно учиться. Нужно правильно использовать время».

Эмоциональную колонку для Forbes написала основательница сети семейных кафе «Андерсон» Анастасия Татулова. Она просит власти о помощи. Один из пунктов: «Дайте субсидии сокращенным людям. Мы не сможем их дать. У нас нет денег». В правительстве, правда, придумали меры поддержки. Например, прекратить все проверки. Но что будет с людьми, которым нечем платить зарплату? Рассуждает ростовский ресторатор Максим Коган.

Максим Коган

ресторатор



«Если торгует 10 млн рублей ювелирный магазин, там работают четыре человека. Если торгует 10 млн ресторан, там работают 60 человек. Принимаются меры, предлагают проверки убрать. Да какие проверки? Проверять будет некого через два месяца. Завтра эти люди окажутся безработными. Молодые, хорошие, классные люди с кучей кредитов, ипотекой. И что они будут завтра делать?»

Налоговые отсрочки — конечно, хорошо. Но налоги платятся с выручки. А если ее нет, то нет и налогов, и в этом смысле отсрочка особо не поможет. И такая же уже ситуация во многих отраслях. Турфирмам нечем платить зарплаты — продаж нет. У отельеров пустуют гостиницы, никто не бронирует. От падения спроса страдают таксисты, рассказывает председатель профсоюза водителей такси «Возрождение» Андрей Кудинов.

Андрей Кудинов

председатель профсоюза водителей такси «Возрождение»

«Некоторые компании переживают это очень болезненно. Например, одна из старейших компаний такси в Москве просто вынуждена распродавать свое имущество и увольнять сотрудников. У этих компаний есть какие-то обязательства по лизингам и платежам автомобилей. Естественно, они просто не справляются с этой финансовой нагрузкой».

В эти дни бесперебойно приходят новости, как западные страны одна за другой объявляют о беспрецедентных мерах помощи. У нас тоже, но ключевая разница: в России налоговые послабления, обещания льготных кредитов и так далее. А у них, помимо аналогичных мер, прямые выплаты населению. В США могут дать по тысяче долларов каждому гражданину. В Великобритании компаниям пообещали компенсировать 80% заработка сотрудников.

Компенсировать — это значит дать позже. А чтобы предприятиям было на что платить зарплаты — годовые налоговые каникулы, рассказывает житель Лондона, глава группы компаний Carfax Education Александр Никитич.

Александр Никитич, глава группы компаний Carfax Education

«В Великобритании НДС выплачивается раз в квартал. Как раз подходят сроки выплаты этого НДС предприятиями. Им разрешили не передавать собранный НДС, а дали год отсрочки, что, конечно, тоже поможет бизнесу с наличностью».

Похожую помощь обещают во Франции, Германии, Австрии. В последней стране готовы поддержать даже малочисленную и не очень пострадавшую категорию работающих пенсионеров. Достаточно попросить, говорит жительница Вены Марина Каган.

«Мои родители, например, как пенсионеры получили письмо от пенсионного фонда. Там было сказано: на быструю помощь пенсионерам государство выделило 1 млн евро, напишите нам, пожалуйста, сколько вам нужно, пришлите нам эту цифру и номер вашего счета, мы вам просто переведем деньги».

В целом же только в Австрии, где живут всего около 9 млн человек, готовы потратить на борьбу с коронавирусом и его последствиями 4 млрд евро. И это больше, чем наш антикризисный фонд. Встает закономерный вопрос: откуда у них деньги? Многие европейские страны закредитованы, их долги равны ВВП. А в отдельных случаях, вроде Италии, значительно превышают его. Объясняется просто — эмиссия. Европейский Центробанк намерен выкупить активы на 750 млрд евро. Если проще, ЕЦБ даст эти деньги в долг европейским государствам и компаниям. А если совсем проще, включит печатный станок. Европа и США на это могут пойти, доллар и евро сами по себе являются товарами, которые всегда купят. Продолжает главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин.

«Будет это сделано за счет существенной эмиссии государственного долга. Подавляющая часть озвучивших такие меры стран — США, Великобритания, Германия, Франция — это все страны, чей долг считается довольно надежным, и я не думаю, что у них сейчас возникнут проблемы с привлечением средств на эти нужды с долгового рынка».

Дальше всех пошел американский Федрезерв. Он объявил о программе выкупа активов, причем на неограниченную сумму. Если перевести заявление ФРС на простой язык: сколько понадобится денег, столько и дадим. Но и ситуация беспрецедентная. Прогнозы один мрачнее другого. А самый мрачный в интервью Bloomberg дал глава Федерального резервного банка в Сент-Луисе Джеймс Буллард: ВВП США может сократиться вдвое, как во времена Великой депрессии. Поэтому власти и решили поддержать не только компании, но и напрямую людей.

В России к таким мерам не готовы, включать печатный станок из-за рисков инфляции мы не можем. Но что будет, когда начнутся дефолты и компании по цепочке будут падать? А миллионы, а то и десятки миллионов людей останутся в прямом смысле без денег? Можно, конечно, грозить компаниям ответственностью за увольнения. Но в наказании за нулевую выручку и невозможность платить зарплаты уже точно смысла нет.

Источник: BFM.RU