Гороскоп по знакам зодиака с 25 марта по 1 апреля специально для жителей Бердска

Звезды сулят удачу всем знакам зодиака

Овен

Овны будут склонны к поиску лёгкого заработка, так что в первые три дня недели вы можете и легко получать, и легко тратить, а некоторые знакомства будут подталкивать вас к неумеренной щедрости. В это время преданность общим идеалам, интересам станет залогом прочного брака. У вашего избранника могут появиться новые возможности. Не сдерживайте их ревностью, а дайте им шанс реализоваться, поделившись опытом, задействовав при этом все рычаги помощи.

Телец



В начале недели Тельцы смогут спокойно и неожиданно для всех завершить тягостную рабочую ситуацию. Постарайтесь поверить, что все преграды преодолимы: от того, удастся ли вам это, во многом зависит успех. Хотя переживания и даже эмоциональные потрясения не исключены. Не забывайте, что у каждого человека есть желания. И то, что нравится вам, не всегда будет приятно вашему партнёру. Следуйте велению сердца, осуществляйте то, что подходит обоим.

Близнецы

Близнецам удастся извлечь пользу из событий этой недели. Вам могут просто плыть в руки деньги, но часть средств надо отдавать или вкладывать в интеллектуальный рост. Все разговоры в присутствии Близнецов будут идти легко и непринуждённо, переговоры завершатся успешно и взаимовыгодно. Все вокруг по непонятной причине будут стремиться вам понравиться. Планеты повысят возможности Близнецов в укреплении здоровья и удачных перестановках на работе.

Рак

Неделя пройдёт достаточно напряжённо, особенно из-за противоречивых тенденций на работе или каких-то осложнений в семье. В некоторых деловых ситуациях Ракам придётся повоевать, но больше на словах и вполне по делу. Телефонные разговоры в эту среду лучше вести в первой половине дня. Ближе к полудню вы станете не слишком хорошим собеседником. В воскресенье днём удачно общение Раков-мужчин с женщинами, а вечером лучше побыть в уединении.

Лев

Льва в середине недели может посетить острое желание немедленно приобрести что-нибудь дорогостоящее, но это серьёзно скажется на бюджете. Денежки и прочие бонусы в сфере бизнеса и общения вам нужно бережно собирать, а не разбрасывать. Помните, что фортуна очень не любит расточительных и неэкономных, особенно когда речь идёт о её милостях. Не исключено, что Львам в конце недели придётся оказать помощь друзьям, разоблачив происки недоброжелателей.

Дева

В начале недели будьте внимательны в сфере кредитов и взаимовыгодного партнёрства. В среду ситуация изменится к лучшему, вероятно поступление важных и своевременных новостей, которые откроют для вас широкие перспективы. Девам рекомендуется тщательно изучить своё финансовое положение и не отказываться от старых, проверенных временем контрактов. Удача улыбнётся Девам в пятницу и субботу, что компенсирует все мелкие неудачи остальных дней.

Весы



В начале недели некоторым из Весов рекомендуется тщательно проверять все документы. Если вы усомнитесь в предложениях или действиях деловых партнёров, то лучше отказаться от задуманного: дешевле обойдётся. Время середины недели связано с ложью, иллюзиями, заблуждениями. Возможно полное расхождение во взглядах с близкими. Необходимо внести нечто новое в отношения. Кроме этого, в конце недели делайте ставку на неожиданность и оригинальность.

Скорпион

В середине недели будьте особенно осторожны: перепроверьте всё, прежде чем брать на себя какие-либо обязательства. Во всех сферах жизни Скорпионам горит зелёный свет. В четверг скрывайтесь от проблем, не позволяя им догнать вас. Не увлекайтесь тратой денег: вы создадите о себе лучшее мнение, проявив благоразумие, а не показную щедрость с целью произвести впечатление. Лучше пусть вас в это время занимают домашние проблемы и накопившиеся дела.

Стрелец

В четверг для Стрельца могут открыться новые перспективы, но не спешите, позвольте событиям течь в естественном русле. Уделите внимание накопившимся домашним проблемам — пора их решать. Во избежание неприятностей измените направление действия, исправив все недочёты. Отношения могут быть очень перспективными и далеко идущими. Юридические и транспортные неурядицы будут мешать Стрельцам на отдыхе, поэтому путешествий лучше не планировать.

Козерог

Начало недели благоприятно для творческих работников. В финансовых делах предпочитайте надёжную и скромную прибыль эфемерным и рискованным проектам. В личной жизни Козерога ожидают и радости, и разочарования. Дополнительных нагрузок в это время не берите, если только это не приказ шефа. Отстраняйтесь от интриг, не злословьте, даже если вы правы. В субботу можно делать покупки для дома. Но только такие, которые будут соответствовать бюджету.

Водолей

На этой неделе, прежде чем на что-либо решиться, откажитесь от иллюзий и постарайтесь увидеть сложившуюся ситуацию со стороны. Хорошее настроение порадует не только самих Водолеев, но и всех, кто окажется рядом. Время середины недели связано с обманом. Велика опасность нападений, насилия, возникновения тяжёлых жизненных обстоятельств. Ложный совет или неверно истолкованная информация может обусловить ошибки в расчётах, ссоры с близкими людьми.

Рыбы



Все свои решения на этой неделе старайтесь основывать на логическом мышлении: так как с логикой у вас всё в полном порядке, то и заключения, которые вы получите для прояснения ситуации, окажутся полезными. Для достижения успеха главное – умело использовать свои хорошие отношения с окружающими и не экономить по мелочам. Звёзды предостерегают Рыб от излишней увлечённости, формирования вредных привычек, пустого и неосознанного следования обрядам.