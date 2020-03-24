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Под «гипнозом» купила пенсионерка за 7000 рублей приборчик для счетчика у мошенника под видом электрика в Бердске

17:00 24.03.2020, Галина Панчева Фото: pixabay.com
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Бердчанка вытащила из сумки последние деньги. А когда «электрик» ушел, поняла, что ее «надули». Пенсионерка даже не запомнила лица продавца.

Под «гипнозом» купила пенсионерка за 7000 рублей приборчик для счетчика у мошенника под видом электрика в Бердске
Пожилые люди без боязни пускают в свой дом представителей электросетей для сверки счетчиков

За ненужный измерительный прибор напряжения электроэнергии заплатила деньги проходимцу пенсионерка в Бердске.

83-летняя Мария Ивановна совершенно не похожа на человека, которого могут обмануть мошенники. Она всегда с осторожностью относится к незнакомым людям, которые стучатся в ее дверь. Всю жизнь отработала в социальной сфере, где пришлось общаться с огромным количеством людей, поэтому наработала своеобразный психологический опыт. И обманщика она за версту почует. Однако и на старуху бывает проруха. Но бердчанка просто уверена, что без гипноза в ее случае не обошлось.

С каждым разом мошенники становятся все изобретательнее. Раньше они проникали в дом под видом соцработников, специалистов Пенсионного фонда, в последнее время, сотрудников горводоканала. В случае Марии Ивановны был электрик, проверяющий показания электросчетчика.

Хотя и нечасто, но представители электросетей посещают наши дома и делают сверку показаний электросчетчиков. Поэтому когда к Марии Ивановне молодой человек приличного вида пришел проверить электросчетчик в ее квартире, она запустила его без опаски.

— А у меня счетчик над дверями висит. В подъезде мой счетчик украли, вот я и повесила в квартире новый. Обычно приходила женщина, снимала показания и сразу уходила. А тут парень. Я точно знаю, что у него гипноз, как он пришел, я ни разу не подняла на него глаза. Спроси, как выглядит, даже не скажу. Принес какую-то штучку для проверки электроэнергии. Мол, в вашем доме повысилось напряжение, у одной женщины холодильник сгорел и еще что-то. Сует мне бумажку. Распишитесь здесь и здесь. И сумма — 6999 рублей. За приборчик. Мол, электроэнергия не должно превышать 220 вольт. А он у меня показывал 226 вольт. Электрик сказал, что обслуживание будет для меня бесплатное. Молол, молол, а я на него ни разу не посмотрела. Говорит, давайте пенсионное удостоверение. Пошла ему пенсионное удостоверение принесла. Зачем спрашивается? Просит: давайте 7000 рублей. В кошельке такой суммы не было, в сумку залезла, отдала последнее. Когда он уже проходил под моими окнами, тогда включились мозги, что меня обманули. 7000 рублей выбросила на ветер. Это точно был гипноз. Меня как будто отключили. В жизни такого не было, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Мария Ивановна.

Пенсионерке было так стыдно за свой поступок, что она несколько дней не рассказывала историю с обманом своим детям. Потом все же призналась. Попросила сына, чтобы убрал купленный прибор долой с ее глаз. Теперь никому из посторонних она дверь не открывает. Несколько дней назад в ее квартиру постучалась женщина. В глазок не видно, кто — опустила голову. Разглядела только, что была одета в олимпийку. Бердчанка спросила, кто пришел, но она молчала. Раз молчишь, так и делать нечего, сказала ей Мария Ивановна. А чуть позже увидела женщину в олимпийке, по виду цыганку, выходящую с ребенком из их подъезда.

Бердчанка призывает всех пенсионеров быть крайне осторожными с теми людьми, которые стучат в их дверь. Теперь она уже знает, что если с ней случится подобная ситуация, то она в первую очередь позвонит своей дочери и спросит, как ей поступить.

— Ну, а если честно, то, чтобы в очередной раз не попасть под гипноз, я просто не открою дверь незнакомым людям, кем бы они не представлялись, — отметила Мария Ивановна.

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От редакции

Вы попадали на удочку мошенников?

Аноним, 24 марта 2020 17:17
Мы живем в период повсеместного безнаказанного мошенничества, который в этой стране уже похоже закончится только с ее развалом.
Ps. Гипноз гыыы. А может инопланетянин.
Аноним, 24 марта 2020 17:25
Ну, ваша-то уже развалилась. Гы...

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