Дом – тюрьма: Как адаптировать себя для работы на «удаленке»

Работать из дома очень сложно по причине того, что у многих дом ассоциируется с отдыхом, так сказать, якорь стоит на расслабленном состоянии ума. Но есть пара лайфхаков, как обмануть свой мозг.

Уход команды на удаленку – это вызов в первую очередь для руководителя

Фрилансеры со стажем вслух шутят, что в условиях пандемии коронавируса выживут только они, однако потихоньку пишут в «лички» штатникам с просьбами занять денег. Но у вчерашних офисников свои проблемы: нужно как-то научиться работать в условиях удаленки, при этом не сойти с ума, не срываться на родных и не потерять эффективность. А их руководителей заботит необходимость сохранить команду, привычную субординацию и производительность на докарантинном уровне. Сайт «РИА Недвижимость» рассказывает, как выжить и не сойти с ума, работая из дома, и как остаться настоящей командой, не видя друг друга ежедневно.

Как не сойти с ума

Режим удаленной работы очень сильно отличается от привычных «с 9 до 18», и именно в этом различии заключается ее главная трудность. Опрошенные эксперты рассказывают, какие перемены воспринимаются особенно болезненно, и делятся лайфхаками, как научиться принимать это и адаптировать себя к новым обстоятельствам.

Дом – тюрьма. Очень многое зависит, конечно, от условий, в которые попадает человек: от того, насколько эта изоляция полная (например, он вынужден просто работать дома или же ему вообще запрещено покидать квартиру), в каких условиях он живет, рассуждает психолог Надежда Двоскина. Очевидно, что чем более полная изоляция и чем хуже жилищные условия, тем тяжелее может протекать этот период. И наоборот, возможность выйти на улицу и погулять может дать возможность довольно легко перенести необходимость какое-то время работать на удаленке.

Конечно, рассуждения о пользе позитивного мышления и поиска преимуществ в сложившейся ситуации уже набили оскомину, но это не отменяет их эффективность, отмечают эксперты.

Вынужденное затворничество вполне можно воспринимать, как некий «вызов», определенную задачу, с которой можно справиться и подняться на очередную ступеньку в личностном развитии. Во всяком случае, стоит попробовать рассмотреть это именно так, рекомендует Двоскина.

В первую очередь, когда люди уходят на домашнюю работу, у них освобождается то время, которое они тратили на дорогу, отмечает директор оздоровительного центра «Хорс» Людмила Шумилова. И это время нужно использовать, чтобы заняться собой, своим здоровьем. Сейчас есть все возможности для людей поднять свой иммунитет. В появившееся свободное время можно уделить время самомассажу, который помогает укрепить иммунитет. Мысль об этом, кстати, поможет справиться и с тревожностью.

Один совет, который нужно применять всегда (не только в карантине), звучит так: «Фокусируйте свое внимание, мысли, действия на том, что приносит позитивные эмоции» и тогда (только тогда) их станет больше, советует психолог, мотивационный тренер, автор ежедневника и системы достижения целей «Мои 52 шага» Анна Константинова.

Например, в соцсетях многие «домработники» уже радуются тому факту, что в режиме удаленки можно отдохнуть «от людей, которые их бесят».

«Еще прием напоследок, если уж совсем все плохо – сделайте что-то полезное для другого человека, только без ожиданий благодарностей, а искренне и от души – и вы однозначно почувствуете себя лучше», – уверена она. Например, одолжите/подарите денег знакомому фрилансеру, что, кстати, можно делать дистанционно, а значит, карантинного режима вы не нарушите.

Рабочее пространство. Один из неприятных сюрпризов, который поджидает людей при переходе на удаленку, заключается в том, что работать, сидя на любимом диване, оказывается, далеко не так удобно, как казалось.

Работать из дома очень сложно по причине того, что у многих дом ассоциируется с отдыхом, так сказать, якорь стоит на расслабленном состоянии ума. Но есть пара лайфхаков, как обмануть свой мозг, объясняет коуч АСС ICF, коуч команд Елена Канавина.

Во-первых, нужно выделить себе место для работы. Найдите стол или освободите часть стола, поставьте туда ноутбук, кружку с чаем, положите какую-нибудь папку или другой канцелярский предмет, который обычно лежит у вас под рукой в офисе. «Представьте, что это ваш кабинет и специальное место, где работают. Не работайте с дивана, с кровати и на балконе», ­– рекомендует Канавина.

Во-вторых, нужно сохранить привычный график работы, то есть садиться за стол тогда же, когда вы это делали в офисе, и обедать тоже по расписанию. «Не включайте музыку, фильмы и прочий фон, если вы этого не делали на работе», – советует эксперт.

Домочадцы как проблема. Когда в семье нет опыта работы из дома, самая частая проблема – смешение личного и рабочего времени, объясняет Двоскина. Очень часто домашние просто не понимают, что «отвлечься на пять минут» невозможно, это сбивает весь рабочий ритм, что в итоге приводит к обидам и претензиям.

Всего этого можно избежать, если изначально очень четко договориться о правилах: например, с 10 до 14 и с 15 до 18 – исключительно рабочее время, а все остальное время для семьи. То же самое и если споры возникают относительно рабочего пространства, советует она.

Если же говорить о детях, то основная сложность, по большому счету, может возникнуть в связи с тем, что дети также вынуждены сидеть дома вместе с родителями и элементарно устают от этого, продолжает Двоскина. Важно поддержать их в такой период, дать возможность высказать и все свое недовольство ситуацией, и какие-то страхи и опасения. Объясните суть изоляции, почему это важно, что это явление временное. Словом, необходимо быть на эмоциональной связи с детьми, не отгораживаться от них и не считать, что «детям все это легко дается». Им тоже может быть страшно, скучно и непонятно.

Осторожно, еда! В режиме удаленной работы стоит очень внимательно отнестись к еде, подчеркивает Двоскина. Дело в том, что часто люди заедают не только скуку, но и тревогу, а тревога может довольно серьезно проявлять себя в ситуации с изоляцией. Очень важно постараться отслеживать: вы сейчас едите потому, что действительно голодны, или вам тревожно? Если второе – лучше постараться отложить очередной бутерброд и успокоить себя другими методами, рекомендует она.

Надо сказать, что часто люди знают, что им обычно помогает при скуке или тревоге (например, какая-то определенная музыка, любимый фильм, медитации, занятия спортом). Но бывает и так, что человек мало осведомлен о том, как справиться с собственным состоянием, продолжает Двоскина. В этом случае можно порекомендовать только пробовать – просто брать какие-то традиционные способы успокоения (речь только о здоровых методах) и применять на себе.

К слову, запертые в домах итальянцы сбрасывали напряжение, распевая на балконах песни, что порадовало в итоге весь интернет и вызвало волну поддержки во всем мире.

«Из дома не работается». Для многих главной проблемой удаленной работы становятся даже не отвлекающие факторы, а невозможность сосредоточиться и включиться в работу из-за отрыва от привычной обстановки.

Заменить ее может, например, постоянный «режим дедлайна», отмечает CEO креативного агентства Ольга Караулова.

«Для тех, кто перешел в «домашний» режим экстренно и неожиданно из-за карантинных мер, я бы рекомендовала вводить планы и отчеты на день. Обсуждать утром в режиме Skype-call с коллегами планы на день и вечером требовать отчет по электронной почте. Для сотрудников, которым не ввели планирование и отчетность, я рекомендую ввести себе все эти нормы самостоятельно. Потому что, во-первых, это дисциплинирует. Во-вторых, будет стимул сделать все быстрее, чтобы поскорее заняться личными делами. В-третьих, начальник все равно когда-нибудь догадается спросить: а чем ты занимался весь день (или всю неделю)? А у вас готов не жалкий лепет в телефонную трубку, а полновесный отчет», – рассуждает Караулова.

Для концентрации хорошо помогает грамотная расстановка задач, планирование дня. Но тут есть очень серьезный момент: важно не переоценивать свои силы, отмечает в свою очередь Двоскина.

«В практике я неоднократно сталкивалась со следующей стратегией: человек ставит себе 50 задач на день (и это не преувеличение). В результате реально получается выполнить 3-4, и человек начинает мучиться чувством вины, обесценивать свои реальные достижения, работа валится из рук, потому что «все равно я не смогу все сделать»», – вспоминает она.

Другими словами, если вы реально можете сделать 3-4 задачи – вот их и сделайте. И если вы знаете, что основная работоспособность у вас наступает с утра или, наоборот, к вечеру, планируйте их именно на эти часы. Тогда у вас будет и концентрация, и работоспособность.

Обязательно закладывайте время на отдых. Опять же нередкий случай, когда человек планирует задачи, ставя их стык в стык. Это очень большая ошибка, которая и приводит в результате к рассеиванию внимания просто потому, что мозг требует отдыха, подчеркивает Двоскина.

Как не потерять команду



В ситуации, когда сотрудники вынужденно переходят на удаленную работу, страдает не только каждый из них, но и коллектив в целом. Эксперты дали несколько рекомендаций, которые позволят сохранить командный дух даже тогда, когда люди находятся далеко друг от друга.Договоренность «на берегу». Если команда еще не расселась по квартирам, стоит посоветоваться о том, как вы все будете дальше жить и работать. Обсудите ваши общие цели на период карантина.Но самое важное, о чем стоит договориться, – это формат совместной деятельности онлайн, советует Канавина. Надо выбрать платформу для связи, обозначить график совещаний и выбрать организаторов созвонов. Очень важно намеренно увеличить количество совместных (пусть и удаленных) встреч, формальное и неформальное общение. Подойдет новый «карантинный чатик» для обмена мемами и новостями, челлендж по утренней зарядке, обмен фотографиями или смайлами в начале рабочего дня, пижамные будни и любые другие виды совместного контакта, добавляет она.Общение в новом формате. Самый главный вызов – это разрыв информации между людьми в команде, поэтому сохранение совместных совещаний так важно, подчеркивает Канавина. Донести мысль вживую гораздо легче, чем онлайн, поэтому нужно обогащать общение видеосвязью, презентациями, интерактивными «голосовалками», общими чатами. Дайте вашей команде прикольное название в чате и выберите ей картинку в качестве аватара.

Встречи должны задействовать все каналы приема информации: визуальный, аудиальный, кинестетический. Когда нет физического контакта с людьми, человек теряет зачастую смысл в деятельности, не ощущает поддержки, не может войти в рабочий ритм.

Контроль. Уход команды на удаленку – это вызов в первую очередь для руководителя. Самое важное, что он должен делать, это поддерживать эффективность работы команды, а не искать слабое звено, подчеркивает Канавина. Если команда не мотивирована, работает плохо, то вариант «отлежаться на диване» – это признак плохого руководства, отмечает она.

Но не нужно перегибать с контролем, добавляет Караулова. Для большей производительности лучше давать сотрудникам некоторую свободу. Часто для дела не так важно, чтобы все сидели приклеенными к компьютеру. Сотрудники могут погулять, решить личные вопросы и так далее. Но все это им должно быть доступно только тогда, когда работа выполняется в срок, и в любой момент с человеком можно связаться.

Так или иначе, именно руководителю стоит выступить с инициативой и внедрить в команду все вышеописанные активности, плюс участвовать в них самостоятельно, слушать, наблюдать и корректировать потоки информации. Команда оценит заботу, станет лояльнее и результативнее, заключает Канавина.

Источник: realty.ria.ru