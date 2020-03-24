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Сбежала из карантина по коронавирусу ради маникюра женщина в Москве

17:15 24.03.2020 Фото: pixabay.com
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Женщина пришла в маникюрный салон и сообщила, что вернулась из Италии и находится на карантине.

Сбежала из карантина по коронавирусу ради маникюра женщина в Москве
Карантин длится 14 дней

Уроженка Белоруссии была задержана в Москве за нарушение карантина при посещении маникюрного салона.

Как стало известно РЕН ТВ, инцидент произошел в понедельник в районе Пресненский. Женщина пришла в маникюрный салон и сообщила, что вернулась из Италии и находится на карантине.

Сотрудники вызвали наряд полиции. Женщина пояснила, что прилетела 8 марта и в аэропорту была проверена врачами, наличие коронавируса у нее не подтвердилось. Сотрудники полиции вызвали скорую помощь, врачи проверили гражданку, заболевание не подтвердилось. Женищна в госпитализации не нуждалась.

Ведется проверка инцидента.

Вспышка коронавируса произошла в Китае в конце 2019 года, в мире заражено более 330 тысяч человек, скончались более 12 тысяч человек, выздоровели более 100 тысяч.

Источник: РЕН ТВ

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