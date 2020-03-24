Не прячутся за стеклом: Пока не отменили из-за коронавируса личный прием граждан чиновники Бердска

Власть региона издала постановление о временном ограничении личного приема из-за COVID-19. Рекомендуется обращаться в мэрию для организации личного приема в формате видео- и аудиосвязи.

Сотрудники администрации Бердска пока не отменили личный прием граждан

Пандемия коронавируса ворвалась в Россию. Уже сегодня, 24 марта, в Бердске на домашней изоляции находятся 114 человек. Напомним, 18 марта в Бердске на карантине находились всего 14 человек. Все они обратились самостоятельно в ЦГБ Бердска, сообщила пресс-служба мэрии. 19 марта добавились 5 человек. 23 марта попали под наблюдение ещё три человека: два из Италии и один из Германии. 23 марта по данным ЦГБ Бердска таких людей стало уже 79. Вчера, 23 марта, сняты с наблюдения 3 человека.

Напомним, в Новосибирской области на 22 март было зафиксировано четыре случая. Все – «завозные». Пациентки недавно вернулись из Франции, Италии, Великобритании и Швейцарии, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». В Бердске носители смертельного вируса не выявлены. «Курьер. Среда. Бердск» продолжает отвечать на вопросы читателей о коронавирусе.

— Мэрия отменит приемы граждан или будет вести их через стекло?

В соответствии с постановлением правительства Новосибирской области от 18 марта № 72-п «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области», методическими рекомендациями по режиму труда органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций с участием государства, утвержденными приказом Минтруда РФ от 16 марта № ММ-П9-1861, в целях предотвращения случаев заражения и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) с 19 марта 2020 года в администрации губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области, областных исполнительных органах государственной власти Новосибирской области временно ограничено проведение личного приема граждан.

Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела общественных связей и информации горадминистрации Бердска Анна Чекмазова, распорядительный документ «сверху» о приостановке личных приемов граждан пока не поступал.

— У нас пока нет изменений. Все идет согласно утвержденного графика. Как только будут изменения, мы вас сразу проинформируем. Профилактические меры принимаем, но пока ничего не отменяем, — сообщила Анна Владимировна «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 24 марта.

Рекомендовано направлять обращения в письменной форме по почтовым адресам или в форме электронного документа на официальные сайты общественной приемной губернатора области, областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области. Через ящики «Для обращений», размещенные у входа в общественную приемную губернатора области, на зданиях областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области. По телефонам справочных телефонных служб, в том числе в форме SMS-сообщений. Также предлагается обратиться в администрацию органа местного самоуправления Новосибирской области по месту жительства для организации личного приема в формате видео- и аудиосвязи с использованием специального программного обеспечения УАРМ ОДПГ.