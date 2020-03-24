Бросил 2-летнего сына из-за нищеты в съемной квартире в Подмосковье житель Магаданской области

Мать мальчика в это время находилась на заработках в Москве. Но мужчина ее не предупредил, что оставил мальчика без присмотра. Просто ушел, потому что нечем было платить за аренду жилья.

Брошенного ребенка забрала полиция

В Московской области мужчина подозревается в оставлении в опасности малолетнего сына, сообщили в главке Следственного комитета России.

Следственными органами СКР по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Магаданской области. Он подозревается в оставлении в опасности малолетнего сына (ст. 125 УК РФ).

-По предварительным данным следствия, 18 марта 2020 года мужчина умышленно оставил без помощи и присмотра в арендуемой квартире своего 2-летнего ребенка, лишенного в силу возраста возможности принять меры к самосохранению. Мужчина покинул квартиру, не собираясь возвращаться, но имея при этом реальную возможность сообщить об этом матери мальчика, а также в правоохранительные органы. Однако подозреваемый умышленно не сделал этого, а просто оставил в квартире записку, — рассказали в ведомстве.

Ребенка обнаружил владелец квартиры, пришедший для получения арендной платы.

На допросе у следователя подозреваемый объяснил свой поступок тем, что в московском регионе он с семьей находится второй месяц, пока супруга на заработках в Москве, он присматривал за сыном. Так как деньги закончились и нечем было оплачивать квартиру, он решил оставить ребенка и скрыться.

В настоящее время мальчик находится под наблюдением в инфекционном отделении больницы. Расследование продолжается, в отношении мужчины планируется избрание меры пересечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.