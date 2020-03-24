Выдали России сбежавшего после гибели на пожаре 60 человек владельца «Зимней вишни» польские власти

Вячеслава Вишневского обвиняют в даче взятки в размере 7 млн рублей при строительства ТЦ в Кемерове начальнику инспекции госнадзора Кузбасса Танзиле Комковой. Он был объявлен в международный розыск.

Польша экстрадировала в Россию совладельца «Зимней вишни»

Польша экстрадировала в Россию совладельца сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского, сообщили РИА Новости в пресс-службе Генпрокуратуры. Мужчину обвиняют в даче взятки при строительстве ТЦ. По версии следствия, он передал семь миллионов рублей начальнику инспекции госнадзора Кемеровской области Танзиле Комковой. Деньги поступили на счет подконтрольной ей компании под видом оплаты услуг по проектированию, после чего их обналичили.

В итоге, несмотря на явные нарушения, Вишневский получил разрешение для ввода торгового центра в эксплуатацию. После трагедии он скрылся от предварительного следствия и был объявлен в международный розыск. Год назад его задержали в Польше.

«Розыск Вишневского осложнялся тем, что на территории государств, входящих в Европейский союз, он имел собственность, зарубежные счета, был резидентом с правом законного пребывания», — уточнили в Генпрокуратуре.

Ранее сообщалось, что в суд направили третье уголовное дело о пожаре в «Зимней вишне» – против Комковой, ее сына Эдуарда, а также начальника отдела той же инспекции Светланы Шенгерей и директора ООО «ИСК «Ресурс» Никиты Чередниченко. Всех четверых обвиняют в получении взяток за введение ТЦ в эксплуатацию.

Пожар в Кемерово

Трагедия в торговом центре «Зимняя вишня» произошла 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Жертвами пожара стали 60 человек, большинство из них — дети.

По уголовному делу изначально арестовали 15 человек, среди которых собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.