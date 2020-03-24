Шок: Педофил насиловал падчерицу 9 лет. Мать девочки защищает мужа-извращенца в Магадане

Мать пыталась уговорить дочь изменить показания в пользу своего сожителя. Ему вменяют не только изнасилование, но и развратные действия, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей, жестокое обращение. Ребенку оказывают психологическую помощь.

Педофила ждет длительное тюремное заключение

В Магадане завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя, обвиняемого в сексуальном насилии над несовершеннолетней падчерицей. Мать ребенка предпочла занять сторону насильника, сообщили в СК.

По версии следствия, мужчина совершал развратные и насильственные действия сексуального характера в период с 2010 года по сентябрь 2019 года. В это время обвиняемый проживал в Магадане с женой и ее несовершеннолетней дочерью.

Несмотря на то, что правоохранителями был установлен факт изнасилования ребенка, мать пыталась уговорить дочь изменить показания в пользу своего сожителя. Когда это выяснилось, следователь отвел женщину от дела в качестве представителя несовершеннолетней. Теперь интересы потерпевшей в качестве законных представителей будут защищать один из ее родственников и сотрудник отдела опеки.

Извергу предъявили сразу несколько обвинений: в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей; в развратных действиях, изнасиловании несовершеннолетней, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей; а также в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенном с жестоким обращением.

Отмечается, что девочке оказывают необходимую психологическую помощь и проводят медико-социальную реабилитацию. Прокуратура уже направила дело в суд.