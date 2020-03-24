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Из полыхающего дома спас двух маленьких девочек случайно проходивший пожарный в Новосибирской области

21:15 24.03.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В горящем частном доме находились трое взрослых. Они сами эвакуировались через окно. Прибывшие огнеборцы быстро ликвидировали пожар, в результате которого повреждена веранда и домашние вещи на площади 25 кв. метров.

Из полыхающего дома спас двух маленьких девочек случайно проходивший пожарный в Новосибирской области
Пожарные спасли двух детей из горящего дома в селе Северное

Своевременное сообщение о пожаре и оперативная работа сотрудников МЧС России позволили предотвратить трагедию в Новосибирской области. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание в частном доме и спасли двоих детей. Об этом во вторник сообщили в региональном управлении МЧС.

Всё случилось 23 марта в 19.45 в селе Северное, когда диспетчер пожарно-спасательной части МЧС России по охране Северного района (ПСЧ № 67) Илья Рудишь в свободное от службы время заметил полыхающую веранду одного из домов. Он позвонил в пожарную охрану и разбудил жильцов горящего дома, увидев их через окно. Уже через три минуты первые пожарно-спасательные подразделения были на месте происшествия. В это время открытым огнём горела крыша веранды бревенчатого частного дома. Всего две минуты понадобилось пожарным для локализации возгорания, предотвратив дальнейшее распространение огня. Ещё через семь минут специалисты чрезвычайного ведомства ликвидировали открытое горение.

Бойцы дежурного караула через окно дома спасли двоих детей в возрасте трёх и четырёх лет. Девочки не пострадали, их осмотрел фельдшер скорой медицинской помощи, в госпитализации не нуждаются. Также в здании находились трое взрослых, которые при помощи пожарных эвакуировались через окно – также не пострадали.

В результате пожара огнём повреждена веранда и домашние вещи на площади 25 кв. м. В настоящий момент дознаватели МЧС России устанавливают причину и обстоятельства произошедшего. На ликвидацию происшествия задействовали восемь человек и две единицы техники.

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