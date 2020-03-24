24.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Перерезал горло 6-летнему мальчику в сончас в детсаду. Убийцу из Нарьян-Мара суд отправил лечиться

21:30 24.03.2020 Фото: СКР
0

Психолого-психиатрическая экспертиза установила, что он страдает психическим расстройством и на момент совершения преступления был невменяемым. Приговор — принудительное лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа.

Перерезал горло 6 летнему мальчику в сончас в детсаду. Убийцу из Нарьян Мара суд отправил лечиться
Убийца мечтал о вечной жизни, вонзая нож в горло спящему малышу

По уголовному делу об убийстве ребенка в детском саду в Ненецком автономном округе судом вынесено постановление о назначении принудительных мер медицинского характера местному жителю. Об этом сегодня, 24 марта, сообщили в главке Следственного комитета России.

Собранные следственными органами СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для применения принудительных мер медицинского характера в отношении 36-летнего уроженца города Нарьян-Мара, совершившего общественно опасное деяние, предусмотренное п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Следствием и судом установлено, что 31 октября 2019 года около 13 часов 30 минут 36-летний житель города Нарьян-Мара подошел к центральному входу ГБДОУ Ненецкого автономного округа «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» и позвонил в домофон. Охранник в нарушение установленных правил, дистанционно, не выходя из комнаты охраны и не уточнив цели визита, открыл тому входную дверь. Мужчина беспрепятственно поднялся на 2-й этаж и прошел в спальню одной из групп, где во время «тихого часа» отдыхали дети. Одна из воспитателей попыталась преградить ему путь в спальню, но мужчина оттолкнул ее и подошел к одной из кроватей. Второй воспитатель побежала звать на помощь, сотрудник детского сада по хозяйственной части нажала «тревожную кнопку». Однако к этому моменту мужчина уже причинил смертельные ножевые ранения шеи 6-летнему мальчику. На месте преступления его задержали охранник и рабочий детского сада, которые удерживали его до прибытия сотрудников управления Росгвардии и УМВД России по Ненецкому автономному округу.

В отношении фигуранта дела проведена стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, которая установила, что он страдает психическим расстройством и на момент совершения инкриминируемого ему деяния не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. По своему психическому состоянию он нуждается в направлении на принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.

Решением суда 36-летнему мужчине назначены принудительные меры медицинского характера в виде лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Другое наказание невозможно?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Нарушения нашел в СИЗО-3 прокурор Новосибирской области. Здесь в спецблоке ждал приговора экс-мэр Бердска
21:52 24-03-2020
Нарушения нашел в СИЗО-3 прокурор Новосибирской области. Здесь в спецблоке ждал приговора экс-мэр Бердска
Как долго сперма живет на воздухе? А в банке?
21:44 24-03-2020
Как долго сперма живет на воздухе? А в банке?
Вместо морга на катке Ледового дворца хранят тела жертв короновируса в Мадриде. Страшная картина попала на видео
21:35 24-03-2020
Вместо морга на катке Ледового дворца хранят тела жертв короновируса в Мадриде. Страшная картина попала на видео
Перерезал горло 6-летнему мальчику в сончас в детсаду. Убийцу из Нарьян-Мара суд отправил лечиться
21:30 24-03-2020
Перерезал горло 6-летнему мальчику в сончас в детсаду. Убийцу из Нарьян-Мара суд отправил лечиться
Как часики: Путин в маске и скафандре побывал в больнице Коммунарки. Рядом был коронавирус
21:19 24-03-2020
Как часики: Путин в маске и скафандре побывал в больнице Коммунарки. Рядом был коронавирус
Из полыхающего дома спас двух маленьких девочек случайно проходивший пожарный в Новосибирской области
21:15 24-03-2020
Из полыхающего дома спас двух маленьких девочек случайно проходивший пожарный в Новосибирской области
БердскОтказался отвечать о работе больницы во время пандемии коронавируса начмед ЦГБ Бердска Марат Зарипов на устный запрос СМИ 7
21:05 24-03-2020
Отказался отвечать о работе больницы во время пандемии коронавируса начмед ЦГБ Бердска Марат Зарипов на устный запрос СМИ
Нарушила карантин и пришла делать маникюр уроженка Белоруссии в Москве. Вмешалась полиция
21:00 24-03-2020
Нарушила карантин и пришла делать маникюр уроженка Белоруссии в Москве. Вмешалась полиция
БердскПочему умер ведущий Владимир Турчинский, рассказал вскрывший 7000 трупов судмедэксперт Владимир Жуков из Бердска 2
21:00 24-03-2020
Почему умер ведущий Владимир Турчинский, рассказал вскрывший 7000 трупов судмедэксперт Владимир Жуков из Бердска
БердскДмитрий Шинкевич назначен начальником управления земельных отношений в мэрии Бердска 21
21:00 24-03-2020
Дмитрий Шинкевич назначен начальником управления земельных отношений в мэрии Бердска