Перерезал горло 6-летнему мальчику в сончас в детсаду. Убийцу из Нарьян-Мара суд отправил лечиться

Психолого-психиатрическая экспертиза установила, что он страдает психическим расстройством и на момент совершения преступления был невменяемым. Приговор — принудительное лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа.

Убийца мечтал о вечной жизни, вонзая нож в горло спящему малышу

По уголовному делу об убийстве ребенка в детском саду в Ненецком автономном округе судом вынесено постановление о назначении принудительных мер медицинского характера местному жителю. Об этом сегодня, 24 марта, сообщили в главке Следственного комитета России.

Собранные следственными органами СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для применения принудительных мер медицинского характера в отношении 36-летнего уроженца города Нарьян-Мара, совершившего общественно опасное деяние, предусмотренное п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Следствием и судом установлено, что 31 октября 2019 года около 13 часов 30 минут 36-летний житель города Нарьян-Мара подошел к центральному входу ГБДОУ Ненецкого автономного округа «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» и позвонил в домофон. Охранник в нарушение установленных правил, дистанционно, не выходя из комнаты охраны и не уточнив цели визита, открыл тому входную дверь. Мужчина беспрепятственно поднялся на 2-й этаж и прошел в спальню одной из групп, где во время «тихого часа» отдыхали дети. Одна из воспитателей попыталась преградить ему путь в спальню, но мужчина оттолкнул ее и подошел к одной из кроватей. Второй воспитатель побежала звать на помощь, сотрудник детского сада по хозяйственной части нажала «тревожную кнопку». Однако к этому моменту мужчина уже причинил смертельные ножевые ранения шеи 6-летнему мальчику. На месте преступления его задержали охранник и рабочий детского сада, которые удерживали его до прибытия сотрудников управления Росгвардии и УМВД России по Ненецкому автономному округу.

В отношении фигуранта дела проведена стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, которая установила, что он страдает психическим расстройством и на момент совершения инкриминируемого ему деяния не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. По своему психическому состоянию он нуждается в направлении на принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.

Решением суда 36-летнему мужчине назначены принудительные меры медицинского характера в виде лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа.