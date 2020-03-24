Фашистский бункер обнаружили при прокладке трубопровода в центре Новосроссийска

При детальном обследовании подземелья выяснилось, что немцы строили его в период оккупации города-героя. Более 75 лет бункер находился под асфальтом оживленного перекрестка.

Под оживленной улицей Новороссийска нашли фашистский бункер

В центре поисковых работ Новороссийска сообщили о необычной находке, передает «Блокнот» 24 марта. Во время прокладки трубопровода на перекрестке Дзержинского и Прохорова строители наткнулись на странное сооружение. На место сразу были вызваны специалисты поискового центра. Оказалось, что это немецкий бункер, который более 75 лет «прятался» под ногами горожан.

При детальном обследовании подземелья выяснилось, что немцы строили его в период оккупации Новороссийска. Стены помещения оказались из армированного бетона и полностью гидроизолированны. Бункер был частично разрушен со стороны входа в послевоенное время. Однако зал остался целым. Более 75 лет бункер находился под асфальтом оживленного перекрёстка.