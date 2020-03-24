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Как часики: Путин в маске и скафандре побывал в больнице Коммунарки. Рядом был коронавирус

21:19 24.03.2020 Фото: Кремлин.ру
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Президент отметил высокое качество ухода за пациентами в этой больнице, где находятся пациенты с подозрением на коронавирус.

Как часики: Путин в маске и скафандре побывал в больнице Коммунарки. Рядом был коронавирус
Путин заявил, что работа в медцентре в Коммунарке налажена «как часики»
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Как часики: Путин в маске и скафандре побывал в больнице Коммунарки. Рядом был коронавирус

Как часики: Путин в маске и скафандре побывал в больнице Коммунарки. Рядом был коронавирусОтказался отвечать о работе больницы во время пандемии коронавируса начмед ЦГБ Бердска Марат Зарипов на устный запрос СМИЕщё 126 новостей

Президент России Владимир Путин отметил высокое качество работы и слаженность коллектива больницы в московском поселке Коммунарка, где находятся пациенты с подозрением на коронавирус. Об этом он сказал на совещании, которое провел во время посещения этого медцентра, сообщает Кремль.

«Я посмотрел, как они [сотрудники больницы] трудятся, все на боевых постах, — сказал он. — Все работают как часики, хорошие и слаженные». «Чувствуется, что люди знают, что делать, как делать, — добавил глава государства. — Все у них есть, они эффективно применяют имеющуюся у них технику, аппаратуру, средства».

Путин отметил высокое качество ухода за пациентами в этой больнице. «У людей, которые идут на поправку, совершенно другая жизнь начинается, все это в значительной степени благодаря вам», — сказал он. «Я это знаю по себе, надо уметь организовать работу, — добавил президент, обращаясь к руководству медцентра. — У вас получилось».

Во вторник глава государства провел совещание по вопросам борьбы с коронавирусом, после чего направился в медцентр в Коммунарке.

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