Вместо морга на катке Ледового дворца хранят тела жертв короновируса в Мадриде. Страшная картина попала на видео

Морги переполнены, в том числе и в столице иберийского королевства, поэтому власти приняли решение использовать крытый каток в качестве временного хранилища тел.

Морг в Ледовом дворце открыли в Мадриде

В Британии правительство объявило жесткий карантин, продолжительность которого пока ограничена тремя неделями.

Это новая мера, введенная после закрытия учебных заведения и пабов, а также настоятельной просьбы, адресованной пожилым людям, самоизолироваться.

О начале изоляции и ограничительных мерах сообщил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон: «Покидать жилище можно в исключительных случаях — это поход за покупками, как можно реже, небольшая и недолгая пробежка или иная форма физической активности рядом с домом, визит к врачу, помощь тем, кто в ней нуждается, например, людям с ограниченными возможностями, доставка еды престарелым родственникам».

В настоящий момент на территории Великобритании — свыше 6 500 инфицированных и зарегистрированы более 330 летальных исходов.

В Италии число умерших от COVID-19 вдвое превысило показатели Китая при меньшем — на четверть — количестве зараженных, Рим сообщает о свыше 6 000 смертей, Пекин — о 3 200 скончавшихся в результате болезни.

В Испании — свыше 35 тысяч инфицированных и более 2 300 человек, ставших жертвами пандемии.

Морги переполнены, в том числе и в столице иберийского королевства, поэтому власти приняли решение использовать крытый каток в качестве временного хранилища тел.

В Германии на почти 30 тысяч зараженных зарегистрированы по меньшей мере 129 летальных исходов, и Берлин сообщает, что уже двое суток цифры инфицированных и умерших не увеличиваются.



Источник: Евроньюс