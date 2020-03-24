Нарушения нашел в СИЗО-3 прокурор Новосибирской области. Здесь в спецблоке ждал приговора экс-мэр Бердска

Прокурор Яков Хорошев проверил лично и потребовал от ФСИН устранить недостатки. На момент проверки в изоляторе содержится 306 подозреваемых и обвиняемых, из них 28 женщин и 3 несовершеннолетних, а также 24 осужденных, оставленных для выполнения хозработ.

СИЗО-3 находится почти в центре Линева

Во вторник, 24 марта, прокурор Новосибирской области Яков Хорошев в ходе выездной проверки осуществил камерный обход следственного изолятора № 3 ГУ ФСИН России, который находится в р. п. Линево Искитимского района. Прокурор подвел итоги проверки учреждения, проведенной прокуратурой в феврале-марте текущего года, сообщили в облпрокуратуре.

Прокурор области также провел личный прием содержащихся в учреждении лиц и дал разъяснения по вопросам порядка содержания под стражей, материального-бытового обеспечения, обжалования судебных постановлений, предоставления отсрочки отбывания наказания и другое.

СИЗО-3 является учреждением, предназначенным для содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых. Лимит наполнения СИЗО составляет 465 мест, на момент проверки в следственном изоляторе содержится 306 подозреваемых и обвиняемых, из них 28 женщин и 3 несовершеннолетних, а также 24 осужденных, оставленных для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию учреждения.

Прокурорская проверка проводилась с привлечением специалистов территориального органа Росздравнадзора, госинспекции труда, главка МЧС России по Новосибирской области, врачей-наркологов Новосибирского наркодиспансера, а также медико-санитарнаой части — 54 ФСИН России.

Начальнику ГУФСИН России по Новосибирской области подготовлено представление об устранении выявленных нарушений уголовно-исполнительного и иного законодательства. Устранение выявленных в ходе проверки нарушений взято прокуратурой области на контроль.

Напомним, что в линевском СИЗО-3 ждали приговора многие знаменитые заключенные. В том числе бывший мэр Бердска Илья Потапов. Он содержался в спецблоке и читал Достоевского, с сообщал «Курьер. Среда. Бердск». В апреле 2015 года Потапов осужден на 10 лет лишения свободы и приговорен к штрафу в размере 500 млн рублей. Он отсидел уже почти 7 лет с учетом нахождения в СИЗО.