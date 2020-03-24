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Общество / Стиль жизни

Как долго сперма живет на воздухе? А в банке?

21:44 24.03.2020 Фото: https://megapolis-salon.ru/
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Во влагалище продолжительность жизни сперматозоидов составляет до пяти дней. Вне тела спермой обычно управляют всего несколько минут. 

Как долго сперма живет на воздухе? А в банке?
Если вы поместите сперму в стерильный контейнер сразу после эякуляции, например, в чашку с завинчивающейся крышкой, сперма может выжить в течение нескольких часов, потому что они не высыхают там так быстро
Сюжет: Любовь. Секс. Измены
Как долго сперма живет на воздухе? А в банке?

Как долго сперма живет на воздухе? А в банке?Сексом занялась страна. На 30% выросли продажи презервативов в РоссииЕщё 68 новостей

Например, если вы посмотрите на форумах на тему контрацепции, вы обнаружите, что есть много вопросов о выживании сперматозоидов. По-видимому, существует страх забеременеть косвенно. Мы проверяем распространенные мифы на их правдивость.
Как долго сперма выживает в воздухе? В общем: снаружи тела не идеальное место для спермы. Чтобы они выжили дольше, такие условия, как температура , влажность и pH должны быть правильными. Во влагалище продолжительность жизни сперматозоидов составляет до пяти дней. Вне тела спермой обычно управляют всего несколько минут.

Защита через сперму

Если сперма прибудет в воздух, они все еще находятся в сперме окружала, но изменились при контакте с воздухом и начинают сохнуть. Это быстро сокращает время выживания до нескольких минут. В некоторых случаях может выжить несколько сперматозоидов, но вряд ли они смогут оплодотворить их.

Это выглядит немного иначе, если сперма находится снаружи в целой луже эякулята. Тогда сперма, вероятно, выживет чуть дольше, чем на несколько минут. Однако можно предположить, что вы не попадете в такую ​​лужу незамеченными или даже сядете.

Если вы поместите сперму в стерильный контейнер сразу после эякуляции, например, в чашку с завинчивающейся крышкой, сперма может выжить в течение нескольких часов, потому что они не высыхают там так быстро.

Одежда, постельное белье, полотенца 
Если сперма попадет на одежду или другие абсорбирующие вещества, такие как постельное белье или полотенца, сперма умрет в течение нескольких минут, потому что сперма быстро высыхает. Сперма также быстро высыхает на коже, поэтому сперма может выжить только в течение нескольких минут.

Водопроводная вода, ванна и вода
В воде из-под крана или ванны это выглядит довольно плохо для спермы. Хотя среда здесь жидкая и, вероятно, похожа на температуру тела, сперматозоиды не имеют здесь больших шансов на выживание. Потому что они поглощают воду, лопаются и умирают через несколько секунд.

Источник: www.focus.de

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