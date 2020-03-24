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Углубленно проверили постояльцев дома престарелых Бердска врачи горбольницы

22:05 24.03.2020 Фото: Минздрав НСО
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Пожилых людей проконсультировали терапевт, невролог, хирург, офтальмолог, гинеколог. Им измерили артериальное и глазное давление, взяли кровь на биохимический анализ и сделали электрокардиограмму. Нуждающихся в лечении направят в областной госпиталь.

Углубленно проверили постояльцев дома престарелых Бердска врачи горбольницы
Ветеранам провели углубленный медосмотр в Бердском пансионате

В Бердском пансионате ветеранов труда им. Калинина в рамках национального проекта «Демография» накануне 75-летнего юбилея Победы прошла выездная диспансеризация. Акцию провели региональное министерство здравоохранения совместно министерством труда и социального развития Новосибирской области.

Специалисты Бердской горбольницы осмотрели 40 человек, в том числе ветеранов войны и труда, тружеников тыла и вдов ветеранов Великой Отечественной.

Главный врач Бердской ЦГБ Алла Дробинская рассказала, что пожилых людей проконсультировали: терапевт, невролог, хирург, офтальмолог, гинеколог. Им измерили артериальное и глазное давление, взяли кровь на биохимический анализ и сделали электрокардиограмму.

Также в медосмотре приняла участие главный гериатр Новосибирской области Людмила Каннуникова, она провела анкетирование, чтобы выявить у пожилых людей признаки старческой астении на ранних стадиях. Тем, кому потребуется помощь гериатров, дадут направление в Новосибирский областной госпиталь ветеранов войн №2. Там их обследуют и составят программу, которая поможет сохранить здоровье и активность, сообщили в минздраве Новосибирской области.

Углубленно проверили постояльцев дома престарелых Бердска врачи горбольницы

Главврач Бердской ЦГБ Алла Дробинская наблюдала заобследованием

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