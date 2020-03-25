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Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

17:06 25.03.2020 Фото: www.pexels.com
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Фотоснимки сестер и братьев мы разместим на сайте www.kurer-sreda.ru, в группе ВКонтакте. И, конечно, в газете в апреле 2020 года. 

Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!» запускает Курьер.Среда.Бердск
Присылайте снимки своих сестер и братьев — и не обязательно родных. Возраст — любой. Могут просто родители выслать своих детей
Сюжет: Фотомарафоны
Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!» запускает Курьер.Среда.Бердск

Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!» запускает «Курьер.Среда.Бердск»Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» запускает «Курьер.Среда.Бердск»Ещё 65 новостей

Дорогие читатели!  Фотомарафоны стали популярной рубрикой и на сайте и в газете «Курьер.Среда.Бердск». мы решили запустить новый фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!». Присылайте снимки своих сестер и братьев — и не обязательно родных. Возраст — любой. Могут просто родители выслать своих детей.  Возможно, у кого-то из них скоро день рождения?! И вы сможете подарить уникальный подарок — фото в нашей газете «Курьер.Среда.Бердск».  Фотоснимки сестер и братьев мы разместим на сайте www.kurer-sreda.ru , в группе ВКонтакте. И, конечно, в газете в апреле 2020 года.

Чтобы участвовать в проекте, вам нужно выслать фото сестры или брата (или нескольких сестер и братьев) нам на почту bkurer@mail.ru с пометкой «Моя любимая сестра, мой любимый брат!», обязательно с указанием имени папы (можно с фамилией).

Фото принимаем до 6 апреля 2020 года.

Присылая фото на bkurer@mail.ru, вы даете согласие на его публикацию на всех площадках редакции, а так же публикацию имени/фамилии.

Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!» запускает Курьер.Среда.Бердск

Любимая сестра Кристина

Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!» запускает Курьер.Среда.Бердск

Моя любимая сестра Кристина и любимый брат Иван

Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!» запускает Курьер.Среда.Бердск

Братья Карвацкие Матвей и Добрыня

Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!» запускает Курьер.Среда.Бердск

Далёкие 90е, сестра Таня, брат Антон

Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!» запускает Курьер.Среда.Бердск

Сестрица Алёнушка и два брата Егор и Илья

Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!» запускает Курьер.Среда.Бердск

Сестра Ирина,брат Андрей

Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!» запускает Курьер.Среда.Бердск

Брат Алексей, сестра Елизавета и младшая сестра Софья

Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!» запускает Курьер.Среда.Бердск

Мой любимый брат, Артём!

Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!» запускает Курьер.Среда.Бердск

Я Ксения и мой любимый брат Георгий

Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!» запускает Курьер.Среда.Бердск

Сестры Настя и Лиза

Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!» запускает Курьер.Среда.Бердск

сестра с братом Настя и Никита

Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!» запускает Курьер.Среда.Бердск

сестра Лера,брат Саша.Папа Сергей

Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!» запускает Курьер.Среда.Бердск

сестра Лера,брат Саша.Папа Сергей

Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!» запускает Курьер.Среда.Бердск

Моя сестрёнка) Егорова Ирина))

Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!» запускает Курьер.Среда.Бердск

я с двоюродной сестрой Катей ее папу зовут Сергей Журавский

Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!» запускает Курьер.Среда.Бердск

я и мой двоюродный брат Антон его папу зовут Сергей Журавский

Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!» запускает Курьер.Среда.Бердск

я и мой родной старший брат Иван, нашего папу зовут Юрий Самусь

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