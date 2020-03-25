Права беременных: Может ли работодатель уволить женщину в положении?



Беременные женщины постоянно находятся в повышенном эмоциональном напряжении. Они становятся эмоциональнее, усиливаются внутренние переживания. В большей степени это касается работающих женщин, поскольку они особо сильно реагируют на изменения отношений в коллективе или со стороны работодателя, боятся потерять свою работу, в связи с новым положением.

Права беременной женщины в отношении работы регулируются Трудовым кодексом Российской Федерации. Основные положения кодекса сводятся к следующему:



• работодатель не имеет права уволить беременную женщину по своей собственной инициативе;• в случае трудоустройства по срочному договору, женщина вправе подать заявление на его продление и работодатель не может ей в этом отказать;• такую сотрудницу не могут уволить по статье невыполнения ею профессиональных обязанностей;• также ее нельзя привлекать к работе в ночное время, сверхурочно, в праздничные и выходные дни, отправлять в командировки или на вахту;• отпуск при беременности оплачивается в полном размере;• декретный отпуск сохраняет рабочее место за сотрудницей, ее заработная плата остается на том же уровне, трудовой стаж продолжает начисляться;• работодатель обязан выплатить женщине единовременное пособие и пособие по беременности.

В отношении беременной женщины по большей части рабочие обязанности никоим образом не снимаются. Однако при этом, у нее есть возможность пользоваться определенными льготами, такими как:

— сокращение рабочего времени относительно других сотрудников;

— оптимальные для ее состояния здоровья условия труда;



— более легкие условия труда, исключающие работу с вредными веществами, поднятием тяжестей, температурные и погодные нагрузки.

Вообще, согласно ТК РФ, беременная женщина может полностью отказаться от выполнения своих должностных обязанностей, и за это ее могут максимум лишить премиальных средств. Основанием для увольнения могут быть только 3 момента:

1. Обоюдное согласие сотрудницы и работодателя.

2. Прекращение деятельности организации.

3. Несовместимость беременности и занимаемой должности. При этом работодатель обязан предоставить все имеющиеся вакансии с более легкими условиями труда, и только если сама женщина отказывается от них, можно производить увольнение.



Что касается беременной женщины, которая только пытается устроиться на работу, то ей не могут отказать в трудоустройстве по причине именно беременности. За это предусмотрено наказание Уголовным кодексом РФ. Отказ может быть только за профессиональную непригодность. Но нужно понимать, что это достаточно тонкая грань, и если работодатель не захочет устроить женщину на работу, то найдется множество причин, чтобы этого не делать. Правда, претендент может потребовать письменное объяснение причин отказа, который можно обжаловать через суд.Но маловероятно, что беременная женщина будет заниматься такими делами. Если беременная все-таки устроилась на новую работу, то ей не могут установить испытательный срок, т.е. она сразу будет зачислена в штат сотрудников. Также стоит отметить, что если женщина умолчала о своей беременности, и данный факт открылся после трудоустройства, то работодатель не в праве каким-либо образом наказывать сотрудницу (только если при трудоустройстве не нужно было проходить медкомиссию и не были предоставлены поддельные документы). Также директор фирмы не имеет права запрашивать справки об отсутствии беременности и брать расписки с женщины, что она не планирует уходить в декретный отпуск.Все изложенное выше подробно описано в Трудовом кодексе, поэтому с ним может ознакомиться каждый. Важно понимать, что по большей части именно незнание закона приводит к тому, что беременных женщин увольняют. Не каждому работодателю выгодно иметь такого сотрудника, поэтому они ведут поиски любых лазеек и причин, чтобы уволить беременную женщину. Но беременные имеют полное право отстаивать свои права, даже если для этого необходимо будет обращаться в органы или суд. Защищая свои права, будущая мать не только борется за сохранение места в организации, а также гарантирует себе получение каких-либо средств для существования, как для самой себя, так и ребенка.