Права беременных: Может ли работодатель уволить женщину в положении?

Беременные женщины постоянно находятся в повышенном эмоциональном напряжении. Они становятся эмоциональнее, усиливаются внутренние переживания. В большей степени это касается работающих женщин, поскольку они особо сильно реагируют на изменения отношений в коллективе или со стороны работодателя, боятся потерять свою работу, в связи с новым положением.
Права беременной женщины в отношении работы регулируются Трудовым кодексом Российской Федерации. Основные положения кодекса сводятся к следующему:
• в случае трудоустройства по срочному договору, женщина вправе подать заявление на его продление и работодатель не может ей в этом отказать;
• такую сотрудницу не могут уволить по статье невыполнения ею профессиональных обязанностей;
• также ее нельзя привлекать к работе в ночное время, сверхурочно, в праздничные и выходные дни, отправлять в командировки или на вахту;
• отпуск при беременности оплачивается в полном размере;
• работодатель обязан выплатить женщине единовременное пособие и пособие по беременности.
В отношении беременной женщины по большей части рабочие обязанности никоим образом не снимаются. Однако при этом, у нее есть возможность пользоваться определенными льготами, такими как:
— сокращение рабочего времени относительно других сотрудников;
— оптимальные для ее состояния здоровья условия труда;
Вообще, согласно ТК РФ, беременная женщина может полностью отказаться от выполнения своих должностных обязанностей, и за это ее могут максимум лишить премиальных средств. Основанием для увольнения могут быть только 3 момента:
1. Обоюдное согласие сотрудницы и работодателя.
2. Прекращение деятельности организации.
3. Несовместимость беременности и занимаемой должности. При этом работодатель обязан предоставить все имеющиеся вакансии с более легкими условиями труда, и только если сама женщина отказывается от них, можно производить увольнение.
Но маловероятно, что беременная женщина будет заниматься такими делами. Если беременная все-таки устроилась на новую работу, то ей не могут установить испытательный срок, т.е. она сразу будет зачислена в штат сотрудников. Также стоит отметить, что если женщина умолчала о своей беременности, и данный факт открылся после трудоустройства, то работодатель не в праве каким-либо образом наказывать сотрудницу (только если при трудоустройстве не нужно было проходить медкомиссию и не были предоставлены поддельные документы). Также директор фирмы не имеет права запрашивать справки об отсутствии беременности и брать расписки с женщины, что она не планирует уходить в декретный отпуск.
Все изложенное выше подробно описано в Трудовом кодексе, поэтому с ним может ознакомиться каждый. Важно понимать, что по большей части именно незнание закона приводит к тому, что беременных женщин увольняют. Не каждому работодателю выгодно иметь такого сотрудника, поэтому они ведут поиски любых лазеек и причин, чтобы уволить беременную женщину. Но беременные имеют полное право отстаивать свои права, даже если для этого необходимо будет обращаться в органы или суд. Защищая свои права, будущая мать не только борется за сохранение места в организации, а также гарантирует себе получение каких-либо средств для существования, как для самой себя, так и ребенка.