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Кому не страшен коронавирус и пандемия, рассказал вскрывший 7000 трупов судмедэксперт Владимир Жуков из Бердска

12:53 25.03.2020 Фото: Предоставлено Владимиром Жуковым
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Человек в процессе эволюции выработал очень хорошую систему своей защиты и не надо ее расшатывать, создавая стрессовую ситуацию.

Кому не страшен коронавирус и пандемия, рассказал вскрывший 7000 трупов судмедэксперт Владимир Жуков из Бердска
Человек в процессе эволюции выработал очень хорошую систему своей защиты и не надо ее расшатывать

Ответить можно очень просто — не устраивать панику себе и своим родственникам, друзьям и просто знакомым! Периодически на людей сваливаются различные пакости — и это не первая и не последняя. Надо жить спокойно и позитивно относиться к жизни. Человек в процессе эволюции выработал очень хорошую систему своей защиты и не надо ее расшатывать, создавая стрессовую ситуацию. Кстати, как указывают медики-профессионалы, и я с ними полностью согласен — если человек здоровый, без тяжелых болячек, которые он чаще всего сам себе заработал, не расшатывал свой иммунитет, применяя рецепты всяких «врачевателей», не впадает в депрессию от всяких слухов, то никакая зараза, в том числе и «коронавирус», не страшен, поделился с Курьер.Среда.Бердск суддмедэксперт с 50-летним стажем Владимир Жуков.

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