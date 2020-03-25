Самые высокооплачиваемые профессии в регионах России: Нефтяники, работники банковской сферы и финансисты

Как следует из анализа, в 23 субъектах России самые высокие зарплаты в отраслях, связанных с добычей полезных ископаемых. В основном это нефть и газ, но хорошие доходы и у тех, кто добывает металлические руды или уголь.

В 23 субъектах России самые высокие зарплаты в отраслях, связанных с добычей полезных ископаемых

Самые высокие зарплаты в регионах России получают работники добывающей промышленности, финансового сектора, а также сферы интеллектуального труда. В лидерах — Сахалин, Москва и Ямало-Ненецкий автономный округ, свидетельствует исследование РИА Новости*.

Рост зарплат

В 2019 году номинальные зарплаты в среднем по стране выросли на 9,1% — примерно до 41 тысячи рублей (с учетом выплаты НДФЛ). При этом разница между субъектами существенная. Например, в Сахалинской области доходы за год увеличились на 15%, еще в восьми регионах рост превышал десять процентов, а в Хакасии находился около нуля.



В отраслевом разрезе картина также неоднородна. В рыболовстве, где и так относительно высокие зарплаты, рост за год составил 16%, а в отрасли «Производство кокса и нефтепродуктов» наблюдалось снижение после резкого роста в предыдущие годы.В абсолютных величинах разница также очень большая, по регионам — в четыре раза. При этом различия между отраслями еще выше. В частности, в ведущей отрасли — добыче нефти и газа — зарплата почти в семь раз больше, чем в текстильной.В силу специфики экономической структуры регионов люди трудятся в разных отраслях, в каждом субъекте Федерации есть отрасли с высокими и низкими зарплатами. Для оценки региональных и одновременно отраслевых различий в уровне оплаты труда эксперты провели исследование и составили рейтинг регионов по доходам в различных отраслях.

Лидеры рейтинга

Как следует из анализа, в 23 субъектах России самые высокие зарплаты в отраслях, связанных с добычей полезных ископаемых. В основном это нефть и газ, но хорошие доходы и у тех, кто добывает металлические руды или уголь.



Высокими заработками могут похвастаться и работники финансовой отрасли, в основном это банковская сфера. Самые высокие зарплаты у финансистов в 14 регионах, а в 30 субъектах эта сфера входит в тройку лидеров.Интеллектуальный труд также зачастую оплачивается неплохо. Отрасль «Деятельность профессиональная, научная и техническая», которая включает в себя следующие виды: аудит, право, бухучет, архитектура, землепользование, научная деятельность, технические испытания, сертификация, ветеринария и прочие, в 17 регионах — самая высокооплачиваемая. Причем в трех субъектах наиболее высокие зарплаты сосредоточены именно в научной деятельности, то есть исследователи в этих регионах — самые обеспеченные работники.Эксперты отмечают, что в экономически слабых регионах, где общий уровень зарплат невысокий, наиболее высокооплачиваемые рабочие места бывают сосредоточены в госслужбе. Также в небогатых субъектах относительно большие зарплаты следует искать в транспортной отрасли и в энергетике.

Нефтяники Сахалина в лидерах

Если анализировать ситуацию в отдельных регионах, то эксперты обращают внимание на наличие явного лидера.



В Сахалинской области в отрасли добычи нефти и газа можно рассчитывать на чистую зарплату более чем в 350 тысяч рублей. Это почти в два раза выше, чем заработок в самой доходной отрасли в Москве, и в три раза, чем во второй по величине зарплаты отрасли Сахалина — услугах в области добычи полезных ископаемых. Такая разница может объясняться преимущественно шельфовой добычей, что пока является относительно новой технологией для России.На втором месте по уровню отраслевых зарплат располагается Москва. В столице в финансовой сфере можно претендовать на доходы вплоть до 200 тысяч рублей в месяц. Также высокие зарплаты в Москве в сфере IT — 169 тысяч рублей в месяц и в оптовой торговле — 147 тысяч рублей.Третью строчку в рейтинге занимает Ямало-Ненецкий автономный округ, где в добыче нефти и газа зарплаты часто превышают 150 тысяч рублей.Санкт-Петербург расположился на четвертом месте с результатом 145 тысяч рублей в месяц в отрасли IT. Так же как и в Москве, во второй столице России относительно высокие доходы в оптовой торговле, а замыкает тройку отраслей по зарплатам отрасль «Деятельность профессиональная, научная и техническая».Помимо четырех лидеров, в первую десятку также входят Мурманская, Магаданская, Тюменская, Костромская области, Камчатский край и Ненецкий автономный округ.В этом ряду выделяется Костромская область, где средняя зарплата суммарно по всем отраслям не очень высокая. При этом в финансовом секторе показатель достигает 117 тысяч рублей, а во второй по зарплате отрасли, деревообработке, — 40 тысяч рублей. Особенность тут в том, что в области находится головной офис крупного федерального банка — Совкомбанка.

Источник: РИА Новости