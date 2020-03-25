Подтянутые мышцы в старости возможно иметь при помощи некоторых лекарств

У пожилых людей процесс обновления митохондрий начинает тормозиться

Британские ученые выяснили клеточные механизмы, с помощью которых клетки освобождаются от поврежденных митохондрий. Поддержание этой функции медикаментозным путем позволит пожилым людям дольше противостоять старению, поддерживая свою физическую форму. Результаты исследования опубликованы в журнале FASEB Journal.

Митохондрии — энергетические станции клеток, снабжающие энергией все процессы в организме. В процессе выработки энергии митохондрии постоянно разрушаются и синтезируются заново.

Однако у пожилых людей процесс обновления митохондрий начинает тормозиться, что приводит к накоплению в клетках поврежденных или старых митохондрий, которые уже не функционируют. Ученые давно предполагали, что именно с этими изменениями связано ухудшение мышечной функции у пожилых людей, что, в свою очередь, снижает их физические возможности.



Британские ученые из Бирмингемского университета и Университета Данди в сотрудничестве с коллегами из Австралии изучили ключевой механизм, который управляет очисткой клеток от поврежденных митохондрий, определяющий функцию мышц.Исследователи разработали специальные флуоресцентные метки для изучения митохондрий в мышечных клетках: в здоровых клетках митохондрии имеют золотистый цвет, но становятся красными при разрушении. Используя экспериментальную установку, ученые обнаружили, что стимулирует процесс разрушения отработавших митохондрий активация молекул сенсора энергии — АМФ-активируемой протеинкиназы (АМФК), активность которой возрастает при занятиях спортом.А это значит, по мнению авторов, что запускать очистку поврежденных митохондрий могут не только физические упражнения, доступные далеко не всем пожилым людям, но и лекарства, активирующие АМФК. Прием таких лекарств позволит пожилым людям поддерживать свою скелетно-мышечную массу и физическую форму.«Идея нацеливания лекарств на АМФК не нова, — приводятся в пресс-релизе слова руководителя исследования доктора Ю-Чиан Лаи (Yu-Chiang Lai), заведующего лабораторией Школы спорта, физических упражнений и реабилитации при Бирмингемском университете. — Многие исследования, включая некоторые из наших предыдущих работ, демонстрируют, что активация АМФК в мышцах дает положительный эффект при лечении диабета второго типа. Как следствие, многие фармацевтические компании в настоящее время работают над созданием доклинических соединений, которые активируют АМФК. Мы надеемся, что наше новое открытие ускорит целевую разработку лекарств для активации этой ключевой молекулы в мышцах».«Мы знаем, что физические упражнения и диеты могут использоваться для того, чтобы помочь людям поддерживать свою мышечную массу и физические возможности, — продолжает Алекс Сибрайт (Alex Seabright), первый автор статьи. — Но улучшение нашего понимания того, почему при старении происходит потеря мышечной массы, поможет создать фармакологические препараты, позволяющие пожилым людям дольше оставаться физически активными».

Источник: РИА Новости