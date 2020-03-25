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Здоровье / Общество

Подтянутые мышцы в старости возможно иметь при помощи некоторых лекарств

00:32 25.03.2020 Фото: pixabay.com
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Запускать очистку поврежденных митохондрий могут не только физические упражнения, доступные далеко не всем пожилым людям, но и лекарства, активирующие АМФК.

Подтянутые мышцы в старости возможно иметь при помощи некоторых лекарств
У пожилых людей процесс обновления митохондрий начинает тормозиться

Британские ученые выяснили клеточные механизмы, с помощью которых клетки освобождаются от поврежденных митохондрий. Поддержание этой функции медикаментозным путем позволит пожилым людям дольше противостоять старению, поддерживая свою физическую форму. Результаты исследования опубликованы в журнале FASEB Journal.
Митохондрии — энергетические станции клеток, снабжающие энергией все процессы в организме. В процессе выработки энергии митохондрии постоянно разрушаются и синтезируются заново.
Однако у пожилых людей процесс обновления митохондрий начинает тормозиться, что приводит к накоплению в клетках поврежденных или старых митохондрий, которые уже не функционируют. Ученые давно предполагали, что именно с этими изменениями связано ухудшение мышечной функции у пожилых людей, что, в свою очередь, снижает их физические возможности.

Британские ученые из Бирмингемского университета и Университета Данди в сотрудничестве с коллегами из Австралии изучили ключевой механизм, который управляет очисткой клеток от поврежденных митохондрий, определяющий функцию мышц.
Исследователи разработали специальные флуоресцентные метки для изучения митохондрий в мышечных клетках: в здоровых клетках митохондрии имеют золотистый цвет, но становятся красными при разрушении. Используя экспериментальную установку, ученые обнаружили, что стимулирует процесс разрушения отработавших митохондрий активация молекул сенсора энергии — АМФ-активируемой протеинкиназы (АМФК), активность которой возрастает при занятиях спортом.
А это значит, по мнению авторов, что запускать очистку поврежденных митохондрий могут не только физические упражнения, доступные далеко не всем пожилым людям, но и лекарства, активирующие АМФК. Прием таких лекарств позволит пожилым людям поддерживать свою скелетно-мышечную массу и физическую форму.
«Идея нацеливания лекарств на АМФК не нова, — приводятся в пресс-релизе слова руководителя исследования доктора Ю-Чиан Лаи (Yu-Chiang Lai), заведующего лабораторией Школы спорта, физических упражнений и реабилитации при Бирмингемском университете. — Многие исследования, включая некоторые из наших предыдущих работ, демонстрируют, что активация АМФК в мышцах дает положительный эффект при лечении диабета второго типа. Как следствие, многие фармацевтические компании в настоящее время работают над созданием доклинических соединений, которые активируют АМФК. Мы надеемся, что наше новое открытие ускорит целевую разработку лекарств для активации этой ключевой молекулы в мышцах».
«Мы знаем, что физические упражнения и диеты могут использоваться для того, чтобы помочь людям поддерживать свою мышечную массу и физические возможности, — продолжает Алекс Сибрайт (Alex Seabright), первый автор статьи. — Но улучшение нашего понимания того, почему при старении происходит потеря мышечной массы, поможет создать фармакологические препараты, позволяющие пожилым людям дольше оставаться физически активными».

Источник: РИА Новости

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