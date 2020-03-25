Мусорную реформу не отсрочат в России

Согласно показателям нацпроекта, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.

Программа обновления системы обращения с отходами входит в нацпроект «Экология»

Профильный департамент правительства, скорее всего, не даст Минприроды возможность отложить разработку стратегии Расширенной ответственности производителя (РОП) на два года, сообщил РИА Новости источник в кабмине, знакомый с ситуацией.

Ранее «Коммерсант» написал, что Минприроды направило в департамент природных ресурсов и агропромышленного комплекса письмо с просьбой сдвинуть срок принятия стратегии разработки РОП до конца 2021 года. РОП является одним из основных механизмов функционирования реформы отрасли обращения с отходами в стране.

«В департаменте природных ресурсов и агропромышленного комплекса сочли перенос на два года (принятия стратегии РОП — ред.) неправильным и будут предлагать более короткие сроки», — сказал собеседник агентства.



Как уточнили РИА Новости в пресс-службе Минприроды, переносить сроки мусорной реформы или приостанавливать ее не будут, в ведомстве только указал на риски введения некоторых новелл законодательства в период эпидемии коронавируса. Однако в пресс-службе не исключили, что работа над будет выполнена с поправкой на непредвиденные ранее обстоятельства и ограничительные меры в связи с пандемией и экономической ситуацией.

В пресс-службе Российского экологического оператора отметили, что механизм РОП является одним из числа используемых в реформе, но не основным.

Мусорная реформа началась в России 1 января 2019 года. Программа обновления системы обращения с отходами входит в нацпроект «Экология». Согласно показателям нацпроекта, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.

Источник: realty.ria.ru