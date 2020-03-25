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Скончался автор комиксом об Астериксе Альбер Удерзо в 92 года

08:30 25.03.2020 Фото: РИА Новости
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Впервые комикс был опубликован во франко-бельгийском журнале Pilote в 1959 году.

Скончался автор комиксом об Астериксе Альбер Удерзо в 92 года
Альбер Удерзо умер в 92 года
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Скончался автор комиксом об Астериксе Альбер Удерзо в 92 года

Скончался автор комиксом об Астериксе Альбер Удерзо в 92 годаВместо морга на катке Ледового дворца хранят тела жертв короновируса в Мадриде. Страшная картина попала на видеоЕщё 198 новостей

Один из авторов знаменитых комиксов «Приключения Астерикса» Альбер Удерзо скончался в возрасте 92 лет, сообщает во вторник телеканал M6.
«Семья Альбера Удерзо, рисовавшего Астерикса, сообщила о его смерти в возрасте 92 лет», — говорится в сообщении в аккаунте телеканала в сети Twitter.

«Астерикс» или «Приключения Астерикса» — серия европейских комиксов Рене Госсини и Альбера Удерзо, главным героем которых является галл Астерикс. Впервые комикс был опубликован во франко-бельгийском журнале Pilote в 1959 году. Сюжет придумал Рене Госинни, художником выступил Альбер Удерзо. В 1977 году, после смерти Госинни, Удерзо продолжил выпускать комиксы самостоятельно.

Источник: РИА Новости

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