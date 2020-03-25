Приостановил сборку машин на заводах в России Volkswagen

Завод Volkswagen остановил работу до 10 апреля.

Volkswagen приостанавливает производство в России, сообщил РИА Новости представитель компании.

«В связи с нехваткой компонентов, поставляемых с европейских заводов, Volkswagen Group Rus временно приостановит производство на автомобильном заводе в Калуге и контрактную сборку в Нижнем Новгороде на две недели, с 30 марта по 10 апреля 2020 года», — уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что этот период будет рассматриваться как простой, а производственный персонал будет получать зарплату «согласно российскому законодательству и локальным нормативным актам компании».



Также представитель концерна отметил, что сейчас Volkswagen в состоянии обеспечить стабильные поставки автомобилей и запчастей дилерам и клиентам.Перебои с поставками компонентов возникли на фоне ситуации с распространением нового коронавируса.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Источник: РИА Новости