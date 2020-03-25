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Цифровой диктант напишут продвинутые в IT пенсионеры и школьники Бердска с 28 марта по 11 апреля

20:15 25.03.2020 Фото: Википедии
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Итоги тестирования будут полезны IT-компаниям и органам власти при выстраивании стратегии развития цифровой грамотности и позволят оценить эффективность дополнительного образования.

Цифровой диктант напишут продвинутые в IT пенсионеры и школьники Бердска с 28 марта по 11 апреля
Жители Новосибирской области напишут Цифровой диктант

Всероссийская образовательная акция по определению уровня цифровой грамотности «Цифровой диктант» пройдет с 28 марта по 11 апреля. Все желающие смогут пройти онлайн-тестирование на сайте акции: цифровойдиктант.рф, сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Как сообщили в министерстве цифрового развития и связи Новосибирской области, диктант состоит из вопросов, разработанных с учетом разных возрастных категорий: для детей (14-17 лет) и для взрослых (18 лет и старше). Также вопросы разделены на 4 смысловых блока (3 основных и 1 дополнительный).

Первый блок посвящен работе с различными цифровыми устройствами и проверке знания базовых программ и приложений. Второй – цифровым компетенциям: работе с Интернетом, социальными сетями, различными онлайн-сервисами. Третий – цифровой безопасности, в том числе защите своих персональных данных и устройств. Четвертый дополнительный блок – новым технологиям, включая искусственный интеллект, интернет вещей и блокчейн.

«Проект актуален не только для школьников и студентов, но и для старшего поколения – для всех, кто так или иначе пользуется цифровыми сервисами с помощью компьютера, планшета или телефона. Итоги тестирования будут также полезны IT-компаниям и органам власти при выстраивании стратегии развития цифровой грамотности, а также позволят оценить эффективность введения модулей по цифровым компетенциям в программы дополнительного образования, которые сейчас внедряются в учреждениях образования региона», – отметил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов.

С дополнительной информацией, а также с инструкцией по прохождению диктанта можно ознакомиться на сайте министерства цифрового развития и связи Новосибирской области.

Для справки:

Организаторами Всероссийской акции Цифровой диктант выступили Региональная общественная организация «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ), Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Microsoft при поддержке Общероссийского народного фронта (ОНФ).

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