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Компания «Паяр»: 14 лет на страже вашего комфорта

08:17 25.03.2020 Фото: Паяр
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Дачные окна от компания «Паяр» с однокамерным стеклопакетом стоят дешевле, чем четырех и пяти камерные, которые ставят в квартиру.

Компания «Паяр»: 14 лет на страже вашего комфорта
Компания «Паяр» — это команда профессионалов

Окна на дачу

Дача для большинства Бердчан не только кормилица, но и возможность отдохнуть от городской суеты, поэтому горожане с наступлением теплых деньков активно облагоображивают загородное пространство. Дачные окна с однокамерным стеклопакетом стоят дешевле, чем четырех и пяти камерные, которые ставят в квартиру.

Компания «Паяр» — это команда профессионалов. За 13 лет установлено сотни окон и лоджий. Качественная продукция и профессиональные монтажники со стажем обеспечат вашем доме и на даче неповторимый уют и комфорт.

Ждем вас по адресу:

г. Бердск, ул.Ленина, 69 (БСТ), офис 103.

тел. 8(38341) 2-77-88, 8-913-469-75-14.

Источник: Раздел ТК «Паяр»на сайте Весь Бердск

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