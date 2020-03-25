Закрывают кинотеатры и ночные клубы из-за коронавируса в России

Кинотеатры закроют для посетителей временно

Правительство поручило регионам из-за вспышки коронавируса временно закрыть ночные клубы, кинотеатры и другие развлекательные заведения.

Такое решение по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения инфекции в России опубликовали на сайте кабмина.

Также субъектам поручено запретить курение кальянов в барах, кафе и ресторанах.

Роспотребнадзор должен проработать возможность использовать санатории для изоляции и лечения больных коронавирусом.

Минтрансу поручено организовать вывоз россиян из стран с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу, в свою очередь, списки желающих вернуться граждан должен составить МИД.

Подчеркивается, что все возвращающиеся должны будут пройти 14-дневный карантин.

Кроме того, Минтранс и Минобороны должны представить в правительство перечень аэропортов, которые могут принять рейсы из стран с коронавирусом, «с указанием технических возможностей указанных аэропортов».

Помимо этого, Минтрансу, МВД, Роспотребнадзору и ФСБ следует организовать единовременный вывоз по железной дороге граждан Украины на родину, а россиян — с Украины.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 370 тысяч человек, свыше 16 тысяч скончались.

В России зафиксировали 495 больных COVID-19, 22 человека выздоровели. Порядка 93 тысяч пациентов остаются под наблюдением врачей.

Во всех регионах действует режим повышенной готовности, авиасообщение с другими странами остановлено (кроме рейсов из Москвы в столицы и чартеров для вывоза россиян).

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Источник: РИА Новости