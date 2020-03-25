Покупайте свежий номер «Курьер.Среда.Бердск»

Сегодня, 25 марта, вышел свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск», №10/2020.
В номере вы прочтете:
1. Кусок мяса из ноги беременной на 8 месяце вырвала собака.
2. Кто уйдет на удаленку из-за распространения вируса COVID-19?
3. Фотография и 205 рублей для помощи.
4. Анализ на коронавирус будут делать только при симптомах ОРВИ.
5. Контроль за продуктами: ежедневно проверяют полки в магазинах.
6. Лежащие повсюду фекалии собак и помет голубей заражают человека.
7. Изуродованный электричкой внедорожник пассажиры равнодушно снимали на телефоны.
8. Зарезали в драке после посещения бара «Галстук».
9. Грунтовая вода в дренажных колодцах поднимается.
10. Полный текст поправок в Конституцию РФ.
11. Не чистят водоотводные канавы и трубы жители частного сектора.
12. Каков размер пособия по беременности и родам в 2020 году?
13. Воспитывает пятерых детей, но не готовит три раза в день.
14. Смертельная пандемия: как защититься от стремительного распространяющегося коронавируса?
15. Как платить ипотеку: Пожаловались на урезанную зарплату врачи ЦГБ.
16. Жизнерадостные игрушки из колготок делает мастерица.
На обложке — Кругом дерьмо:собак, голубей, людей.
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