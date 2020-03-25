Покупайте свежий номер «Курьер.Среда.Бердск»

Газету можно купить в специализированных киосках и продуктовой сети «Продсиб». Покупая газету «Курьер. Среда. Бердск» всего за 20 рублей, вы помогаете выпускать сайт www.kurer-sreda.ru.

«Курьер. Среда. Бердск», №10/2020

Сегодня, 25 марта, вышел свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск», №10/2020.

В номере вы прочтете:

1. Кусок мяса из ноги беременной на 8 месяце вырвала собака.

2. Кто уйдет на удаленку из-за распространения вируса COVID-19?

3. Фотография и 205 рублей для помощи.

4. Анализ на коронавирус будут делать только при симптомах ОРВИ.

5. Контроль за продуктами: ежедневно проверяют полки в магазинах.

6. Лежащие повсюду фекалии собак и помет голубей заражают человека.

7. Изуродованный электричкой внедорожник пассажиры равнодушно снимали на телефоны.

8. Зарезали в драке после посещения бара «Галстук».

9. Грунтовая вода в дренажных колодцах поднимается.

10. Полный текст поправок в Конституцию РФ.

11. Не чистят водоотводные канавы и трубы жители частного сектора.

12. Каков размер пособия по беременности и родам в 2020 году?

13. Воспитывает пятерых детей, но не готовит три раза в день.

14. Смертельная пандемия: как защититься от стремительного распространяющегося коронавируса?

15. Как платить ипотеку: Пожаловались на урезанную зарплату врачи ЦГБ.

16. Жизнерадостные игрушки из колготок делает мастерица.

На обложке — Кругом дерьмо:собак, голубей, людей.

Газету можно купить в специализированных киосках и продуктовой сети «Продсиб». Покупая газету «Курьер. Среда. Бердск» всего за 20 рублей, вы помогаете выпускать сайт www.kurer-sreda.ru.