Губернатор Травников: что делается для предотвращения коронавируса в Новосибирской области и Бердске

Андрей Травников поручил волонтёрам заботиться о пожилых

В Новосибирской области усилена работа амбулаторной службы медицинских организаций в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщил Губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Глава региона подчеркнул: ситуация не поменялась, на полдень 24 марта новых случаев заражения в Новосибирской области нет.

«Но, видя, что происходит в других субъектах Российской Федерации и за рубежом, мы понимаем, что расслабляться нельзя. Поэтому мы, во-первых, реализуем все федеральные меры по борьбе с инфекцией. В частности, полностью закрыто регулярное воздушное сообщение с иностранными государствами. Во-вторых, применены региональные дополнительные меры. Серьёзная нагрузка сегодня ложится на медиков. Мы стараемся находить возможности для того, чтобы облегчить их работу. Одно из новых решений, вступившее в силу сегодня: мы привлекаем клинических ординаторов из Новосибирского государственного медицинского университета. Они уже получили сертификаты участкового терапевта или педиатра. Уже сегодня 160 человек – завтрашних врачей – вышли на работу в первичном звене и вместе с терапевтами ведут приём и посещение на дому пациентов группы риска и тех, у кого выявлены симптомы ОРВИ. Также на помощь врачам вышли 87 студентов последнего курса медицинского колледжа – это будущие фельдшеры. Эти ребята будут посещать граждан, находящихся на самоизоляции и под постоянным медицинским наблюдением. Также с понедельника, 23 марта вступила в силу рекомендация министерства культуры Новосибирской области о приостановке проведения всех массовых мероприятий со зрителями. На этой неделе мы переходим на формат трансляции спектаклей и концертов, в том числе онлайн-трансляции, на телевидении и в сети интернет – в частности, на телеканале ОТС. Афиша таких трансляций достаточно объёмная – только на этой неделе будут идти трансляции выступлений артистов, участвующих в Транссибирском арт-фестивале, будет записано выступление Сибирского народного хора. Будет организована трансляция постановок в таких театрах, как «Глобус», Музыкальный театр, Кукольный театр. Афиша в полном объёме будет доступна на сайте министерства культуры Новосибирской области. Кроме того, есть рекомендация приостановить работу кинотеатров и развлекательных центров, но при этом работу самих торговых центров приостанавливать не будем. Торговля прекращена не будет, наша задача – обеспечить жителей продуктами питания и товарами первой необходимости», – пояснил Губернатор.

Для справки

Министерство здравоохранения Новосибирской области совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области реализует необходимые меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции нового типа. Ведётся плановая межведомственная работа. Усилен контроль в аэропорту «Толмачёво», проходят профилактические мероприятия на железнодорожном транспорте и в Новосибирском метрополитене. Определена схема маршрутизации больных, проведён инструктаж медработников, проверена готовность медицинских организаций.

С точки зрения бытовой профилактики, жителям Новосибирской области следует принимать те же меры, что и при профилактике ОРВИ и гриппа: регулярно мыть руки, полноценно сбалансированно питаться, избегать большого скопления народа, заниматься физическими нагрузками, проветривать помещения, регулярно проводить влажную уборку. Также, если ощущается недомогание после возвращения из стран, где зафиксирована вспышка заболевания, – рекомендовано незамедлительно обратиться в медицинскую организацию.

16 марта распоряжение №44-р о противодействии завозу и распространению новой коронавирусной инфекции на территории Новосибирской области подписал Губернатор Андрей Травников.

18 марта Правительство Новосибирской области приняло постановление №72-п «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области».

В регионе создан оперативный штаб по дополнительным мерам по снижению рисков завоза и распространения коронавирусной инфекции, работает круглосуточная горячая линия – по телефону 112. Организована горячая линия Министерства здравоохранения РФ: 8-800-200-0-200. Актуальная информация публикуется в официальном канале.

На сайте министерства здравоохранения Новосибирской области размещена дополнительная информация о мерах профилактики коронавируса.

Источник: Правительство Новосибирской области