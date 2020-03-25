Фото: Всю зиму простоял автомобиль Хонда гос.номер С863УВ на ул.Комсомольской? Кто знает хозяина?

Кто-нибудь знает хозяина этого «подснежника»? Может, сам хозяин вспомнит о своей машинке?
В группу Курьер.Среда.Бердск в соцсети ВКонтакте написала Светлана Хомбак:
Добрый день. На парковке по ул.Комсомольской возле дома №24 всю зиму простоял автомобиль Хонда гос.номер С863УВ. Кто-нибудь знает хозяина этого «подснежника»? Может, сам хозяин вспомнит о своей машинке? 🙃
Всю зиму простоял автомобиль Хонда гос.номер С863УВ на ул.Комсомольской
От редакции
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Эта парковка никакого отношения к дому 24 не имеет - это просто муниципальная земля.
Соответственно вопрос: а вам собственно какое дело кто там машины ставит?
Законом и правилами не запрещено вообще то.