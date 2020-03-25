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Фото: Всю зиму простоял автомобиль Хонда гос.номер С863УВ на ул.Комсомольской? Кто знает хозяина?

08:47 25.03.2020
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Кто-нибудь знает хозяина этого «подснежника»? Может, сам хозяин вспомнит о своей машинке?

В группу Курьер.Среда.Бердск в соцсети ВКонтакте написала Светлана Хомбак: 

Добрый день. На парковке по ул.Комсомольской возле дома №24 всю зиму простоял автомобиль Хонда гос.номер С863УВ. Кто-нибудь знает хозяина этого «подснежника»? Может, сам хозяин вспомнит о своей машинке? 🙃

Фото: Всю зиму простоял автомобиль Хонда гос.номер С863УВ на ул.Комсомольской? Кто знает хозяина?

Всю зиму простоял автомобиль Хонда гос.номер С863УВ на ул.Комсомольской

Фото: Всю зиму простоял автомобиль Хонда гос.номер С863УВ на ул.Комсомольской? Кто знает хозяина?

Всю зиму простоял автомобиль Хонда гос.номер С863УВ на ул.Комсомольской

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От редакции

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Аноним, 25 марта 2020 09:12
Автор, вы немного не правы!
Эта парковка никакого отношения к дому 24 не имеет - это просто муниципальная земля.
Соответственно вопрос: а вам собственно какое дело кто там машины ставит?
Законом и правилами не запрещено вообще то.

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