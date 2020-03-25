Фото: Всю зиму простоял автомобиль Хонда гос.номер С863УВ на ул.Комсомольской? Кто знает хозяина?

Кто-нибудь знает хозяина этого «подснежника»? Может, сам хозяин вспомнит о своей машинке?

В группу Курьер.Среда.Бердск в соцсети ВКонтакте написала Светлана Хомбак: Добрый день. На парковке по ул.Комсомольской возле дома №24 всю зиму простоял автомобиль Хонда гос.номер С863УВ. Кто-нибудь знает хозяина этого «подснежника»? Может, сам хозяин вспомнит о своей машинке? 🙃 Всю зиму простоял автомобиль Хонда гос.номер С863УВ на ул.Комсомольской Всю зиму простоял автомобиль Хонда гос.номер С863УВ на ул.Комсомольской

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