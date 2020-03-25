О двух тяжелых случаях коронавируса в Москве рассказал Собянин Путину утром

В Москве подозрение на заражение есть у примерно 500 человек.

Собянин пока решил не вводить войска в Москву

В Москве два человека, зараженных коронавирусом, находятся в тяжелом состоянии, состояние еще восьми врачи оценивают как средней степени тяжести, заявил совещании у президента Владимира Путина мэр города Сергей Собянин.

Он уточнил, что тяжелые больные находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Один из них находится в инфекционной больнице в Коммунарке.

По словам мэра, в городе подозрение на заражение есть у примерно 500 человек. «Часть еще неподтвержденных. Видим, реально где-то 80-90% подтвердится. Это не имеет значения, 400-500, динамика то есть достаточно высокая. Это серьезная история», — сказал он.

Многие москвичи после поездок за границу не проходили тестирование, а самоизолировались дома.

«Чувствуют себя хорошо, и слава богу, пусть и находятся (дома). Но реально тех, кто болен, значительно больше. Мы чувствуем динамику и начали разворачивать уже другие меры и другие объемы больничной сети и тестирования. Вчера сделали 3000 тестов, до конца недели будут 13 000 делать на наших лабораториях», — сказал мэр.

23 марта стало известно, что в Москве по меньшей мере семь корпусов обычных больниц переоборудовали под прием пациентов с COVID-19.

На середину дня 24 марта в России всего было подтверждено 495 случаев заражения коронавирусом, за сутки их стало больше на 57, в Москве число выявленных заражений выросло на 28.

Мэр напомнил, что 23 марта он издал указ о переходе лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями на домашний режим. Он назвал таких людей группой риска, у которой заболевание протекает наиболее тяжело. Он сказал Путину, что это требование будет распространено и на другие регионы, где быстро увеличивается число заболевших. В частности, он считает необходимым ввести его в Петербурге и во всех городах-миллионниках.

По словам Собянина, совместно с администрацией президента подготовлено соответствующее поручение, оно будет подписано позднее 25 марта. Чиновники рассчитали, сколько для таких регионов нужно коек, «отработали стандарт этих коек, стандарт больниц, сколько необходимо реанимационных, сколько ИВЛ».

Собянин сказал, что во вторник будет подписано соответствующее поручение регионам.

Он попросил президента поручить губернаторам и полпредам жестко контролировать эпидемиологическую ситуацию.

«Я даже просил бы, может, дать поручение Вайно (Антон Вайно — глава администрации президента. — ИФ.), чтобы он дал поручение полпредам, чтобы вместе навалились на эту историю и стали жестко контролировать. Потому что не все регионы понимают. Он (глава региона) видит там, ну, один у него заболел, но дело в том, что объем тестирования очень низкий», — сказал Собянин.

Он подчеркнул, что реальная картина по заболеваемости неизвестна во всем мире, поскольку тестируют не всех.

Мэр отметил, что показатели везде такие, но «надо понимать, что если в Приморский край приехало 6000 людей, побывавших за границей в зонах заражения, то это все равно проблема, большая проблема. Поэтому всем без исключения субъектам, независимо, есть у них больные, нет больных, всем подготовиться. Мы такую разнарядочку дадим сейчас», — сказал Собянин.

Мэр Москвы возглавляет рабочую группу при Госсовете по борьбе с коронавирусом, а также входит в руководство созданного при правительстве координационного совета по борьбе с коронавирусом и его последствиями.

Источник: Интерфакс