Болит сердце? Не ешь эти смертельно опасные для твоего сердца продукты!

Испанское общество атеросклероза рекомендует употреблять как минимум две порции молочных продуктов

Чтобы иметь хорошее сердечно-сосудистое здоровье, мы должны думать не только о том, что нам следует делать, но и о том, чего нам следует избегать . Если мы перенесем это в область продуктов питания, нам придется не только стимулировать потребление тех продуктов, которые полезны для здоровья сердца, как оливковое масло, орехи или авокадо, но также избегать тех, которые вредны.

То же самое касается привычек. «Здоровый для сердца образ жизни означает, в общем, соблюдение средиземноморской диеты и выполнение аэробных физических упражнений в течение 45 минут в день», — объясняет д-р Хуан Пабло Канепа, клинический кардиолог в HM CIEC, Комплексном центре сердечно-сосудистых заболеваний при больницах HM. в барселоне С другой стороны, врач выделяет факторы, которых следует избегать: «табак, высокое кровяное давление, диабет, высокий уровень холестерина, избыточный вес, малоподвижный образ жизни, стресс и употребление наркотиков».

Расширять возможности и избегать

В то время как некоторые продукты полезны для здоровья сердца, другие вредят

Что касается пищи, Канепа рассматривает исследование Predimed (профилактика с помощью средиземноморской диеты), многоцентровое исследование, проведенное в Испании на средиземноморской диете в отношении сердечно-сосудистого риска. В исследовании делается вывод, что «средиземноморская диета может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний , таких как стенокардия и инфаркт миокарда, или цереброваскулярных заболеваний, таких как инсульт или инсульт, до 30% . Это также может снизить риск нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера или старческое слабоумие, в дополнение к снижению риска депрессии », — говорит Канепа.

Это означает, что у нас должна быть диета, основанная на потреблении фруктов, овощей и овощей (до пяти ежедневных порций), круп или цельного зерна, семян, бобовых, голубой рыбы и оливкового масла в качестве эталонного жира. Что касается мяса, мы должны делать ставку на птицу и другое постное мясо и принимать их в меру. Все это, избегая употребления некоторых продуктов , которые оказались вредными для нашего сердечно-сосудистого здоровья:

Красное мясо



Красное мясо Красное мясо (сергейрыжов / Getty Images / iStockphoto)

Содержит насыщенные жиры, потребление которых не должно превышать 10% от суточного потребления жиров . «Мы должны стимулировать потребление моно- и полиненасыщенных жиров, таких как те, которые содержатся в оливковом масле, орехах, семенах, авокадо и рыбе, такой как лосось», — говорит доктор Канепа. Со своей стороны, диетолог Карлос Риос, создатель движения #RealFooding и автор книги « Ешьте настоящую пищу», указывает, что не следует путать «насыщенные жиры, которые мы находим в природе в пище, которые, согласно многочисленным исследованиям, не связаны с сердечно-сосудистым риском, с теми, которые содержатся в ультрапроцессированных продуктах В этом случае насыщенные жиры вместе с другими безумными ингредиентами способствуют развитию некоторых хронических неинфекционных заболеваний ».

Испанское общество атеросклероза (SEA), со своей стороны, рекомендует избегать обработанного мяса и делать ставку на белое или постное мясо (без видимого жира). Последний «не увеличивает сердечно-сосудистый риск и может потребляться умеренным образом, что означает от 3 до 4 раз в неделю», говорится в SEA в Основном руководстве по диете и сердечному риску . В этом же органе также отмечается, что «как здоровое население в целом, так и люди с факторами риска, перенесенными ранее ишемической болезнью сердца или диабетом 2 типа могут потреблять до одного яйца в день без увеличения риска сердечно-сосудистых заболеваний».

Промышленная выпечка



Промышленная выпечка содержит «транс» жиры Промышленная выпечка содержит «транс» жиры (Архив)

Этот раздел включает в себя не только типичные хлебобулочные изделия из супермаркета, но также печенье, закуски и некоторые хлопья для завтрака. Причина в том, что они обычно содержат транс-жиры , которые «являются жидкими в их естественном состоянии и которые затвердевают после процесса гидрирования, присутствуют в значительной части ультрапроцессированных продуктов и которые следует отличать от насыщенных жиров», объясняет диетолог. — диетолог и пищевой технолог Анджела Морено.

На самом деле, диетолог призывает полностью исключить потребление транс-жиров, которые уже были запрещены в таких странах, как Соединенные Штаты и Канада, именно потому, что их потребление было связано с увеличением сердечно-сосудистых заболеваний , «плохого» холестерина, избыточный вес или диабет 2 типа ». В свою очередь, доктор Канепа напоминает, что «общее потребление жиров не должно превышать 25 или 30% суточных калорий, и они должны быть особенно мононенасыщенными и полиненасыщенными», то есть те, которые присутствуют в оливковом масле, авокадо, орехи и немного рыбы.

Готовая пицца



Ломтик пиццы Ломтик предварительно приготовленной пиццы (gangliu10 / Getty)

Достаточно взглянуть на этикетки подавляющего большинства готовых блюд на рынке — пельмени, крокеты, макароны, пицца … — чтобы убедиться, что они обычно богаты транс-жиром. «Когда мы говорим о том, чтобы расставить приоритеты в потреблении моно- и полиненасыщенных жиров, мы не имеем в виду включение их в рацион в качестве добавок, а скорее заменяем другие типы жиров», — вспоминает Канепа, который также призывает нас контролировать сердечно-сосудистую систему с 40 лет. ,

«Прежде всего, мы должны рассмотреть, есть ли у нас факторы риска, такие как диабет, избыточный вес, табак, стресс или сидячий образ жизни, или появляются такие симптомы, как одышка (субъективное ощущение одышки), сильная боль в груди, проколы, радиационное жжение в шее или челюсти или общее недомогание ». Чтобы исключить любое состояние, « врач рекомендует рекомендовать« начальный кардиологический обзор , который включает в себя историю болезни, электрокардиограмму, допплеровскую эхокардиограмму и стресс-тест ».

Газированные напитки



Банки с газировкой Банки содовые (Селсо Пупо / Celso Pupo)

Газированные безалкогольные напитки не рекомендуются ни с какой точки зрения , так как они содержат большое количество кофеина и содержат сахара и добавки, которые не рекомендуются. Кроме того, не следует забывать, что «стресс — это еще один очень распространенный сердечно-сосудистый фактор риска, который влияет на сердечно-сосудистую систему, хотя существует ряд мер, которые можно принять на более низких уровнях: выделять время в течение дня для выполнения действий которые позволяют нам отключиться от источника стресса, если это возможно, включая физическую активность и время размышлений, чтобы быть в курсе жизненных приоритетов и соответствовать им », — говорит Канепа. Поэтому удобно держать в стороне эти типы возбудителей нервной системы, которые не будут усиливать стресс.

С другой стороны, частое употребление сладких напитков «напрямую связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, метаболического синдрома и диабета 2 типа», согласно Испанскому обществу атеросклероза.

Соль



Высокое потребление натрия не полезно для нашего здоровья Высокое потребление натрия не полезно для нашего здоровья (Neustockimages / Getty Images / iStockphoto)

Вместо того, чтобы избегать соли, речь идет о строгом ее потреблении, поскольку большая часть обработанных и ультрапроцессированных продуктов содержит ее в больших количествах. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в настоящее время рекомендует не употреблять более 2 г натрия в день , в то время как Американская кардиологическая ассоциация (AHA) рекомендует не превышать 1,5 г во избежание риска сердечно-сосудистых заболеваний, вызванных давлением. высокая кровь. «Если мы примем во внимание, что примерно 1 г натрия уже содержится в самой пище и что обработанные содержат много соли, очень легко превысить цифру в 2 г в день, даже не заметив этого», — вспоминает диетолог Medicadiet Альваро Санчес. ,

Алкоголь



Женщина с коктейлем Женщина с коктейлем (Гринвалдс / Гетти)

Согласно исследованию, опубликованному British Medical Journal , проведенному исследователями из Университета Тулузы во Франции, концентрированное потребление алкоголя в выходные дни — так называемое пьянство — удваивает риск смерти от остановки сердца , В исследовании анализировалось потребление алкоголя лицами в возрасте от 50 до 59 лет из Белфаста, Северная Ирландия, и из трех французских городов (Лилль, Страсбург и Тулуза), после того как было установлено, что частота острой коронарной недостаточности (инфаркт миокарда и коронарная смерть) в Белфасте в два раза выше, чем во Франции.

Руководитель отделения гепатологии в больнице Валь-д’Эброн в Барселоне и профессор внутренней медицины в Автономном университете Барселоны (UAB) Джоан Дженеска отмечает, что такая модель потребления алкоголя наносит вред не только здоровью сердечно-сосудистой системы, «Это может привести к повреждению мозга в среднесрочной перспективе ». Врач сожалеет, что так называемое пьянство , типичное для стран Северной Европы, начинает копироваться в Испании, «несмотря на то, что заболеваемость печенью здесь все еще намного ниже его».

Сливочное масло



сливочное масло Масло сливочное (лутавия / гетти)

Испанское общество атеросклероза рекомендует употреблять как минимум две порции молочных продуктов , среди которых есть молоко, кисломолочные продукты, йогурт или сыр, хотя «обычное употребление молочных продуктов с добавлением сахара и, у пациентов с гипертонической болезнью, выдержанных сыров» не рекомендуется. С другой стороны, «рекомендуется снизить потребление сливочного масла и сливок». В этом смысле Основное руководство по питанию и его риску для сердца призывает «всегда жарить на оливковом масле, а не на растительном масле, иначе пища становится потенциально вредной».

Источник: lavanguardia.com