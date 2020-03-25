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Лев Лещенко с женой госпитализирован в больницу в Коммунарке. Подозревают коронавирус

12:29 25.03.2020 Фото: pixabay.com
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Владимир Винокур навестил друзей на больничной койке. С его слов, певец с супругой в последнее время из России не выезжали.

Лев Лещенко с женой госпитализирован в больницу в Коммунарке. Подозревают коронавирус
Певец с супругой в последнее время из России не выезжали

Его уже навестил Владимир Винокур

Народный артист Лев Лещенко с женой Ириной госпитализированы в инфекционную больницу Коммунарки с подозрением на коронавирус. Лучший друг Владимир Винокур уже навестил семейство.

Как стало известно «МК», семья Лещенко была госпитализирована на днях — медики частной скорой помощи определили двустороннее воспаление легких. Диагноз коронавирус пока не подтвердился. Певца и его вторую половину госпитализировали скорее в профилактических целях.

Владимир Винокур навестил друзей на больничной койке. С его слов, певец с супругой в последнее время из России не выезжали.

Источник: mk.ru

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