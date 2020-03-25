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Брат да сестра: Кому в СССР запрещалось работать вместе с родственником

13:01 25.03.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Первая редакция списка работников предприятий, которые могли работать вместе с близкими, появилась в 1972 году.

Брат да сестра: Кому в СССР запрещалось работать вместе с родственником
Первая редакция списка работников предприятий, которые могли работать вместе с близкими, появилась в 1972 году

В отличие от современного трудового права, советский Кодекс законов о труде содержал прямой запрет на совместную службу родственников на одном предприятии или в учреждении. Однако был и список профессий, которых этот запрет не касался. Постановлением Совмина РСФСР от 23 марта 1975 года в этот перечень были внесены работники строительно-монтажных и мостостроительных поездов и других передвижных строительных формирований.

Первая редакция списка работников предприятий, которые могли работать вместе с близкими, появилась в 1972 году. В него вошли, в том числе, работники, занимающие подчинённые должности по выборам, специалисты сельского хозяйства, работающие в совхозах, врачи профилакториев, педагоги и библиотекари, артисты, художники и музыканты, сотрудники учреждений Академии наук СССР на Крайнем Севере, работники рыбных хозяйств и заводов, национальных природных парков. В большинстве случаев исключение не относилось к бухгалтерам и кассирам, работающим на предприятиях их перечня.

Источник: pnp.ru

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