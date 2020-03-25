Перекрывающие газ приборы будут устанавливать на средства капремонта в России

Устройства, которые перекрывают газ в случае утечки и посылают сигнал о случившемся в аварийную службу, предлагают устанавливать при проведении в доме капитального ремонта системы газоснабжения. При этом жители сами решат, нужно ли им это. Такую поправку в Жилищный кодекс планируется внести в Госдуму после согласования с профильными ведомствами, рассказал «Парламентской газете» депутат Борис Гладких.
Законопроект разработали депутаты от «Единой России» — член Комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких, зампред Комитета по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев и член этого комитета Илья Осипов.
Сейчас налажена и хорошо функционирует система технического обслуживания газового оборудования в квартирах, а плиту и трубы проверяют регулярно, не реже раза в год, отметил Борис Гладких. Но этого недостаточно, чтобы обезопасить жителей домов, где стоят газовые плиты, так как дело не только в исправности самого оборудования, но и в человеческом факторе.
«Человек уснул, кастрюля на плите выкипела, залила газ, а плита продолжила работать. Конечно, сегодня есть плиты, которые перекрывают газ автоматически, но в наших условиях это скорее новшество, чем норма. И есть масса случаев, когда от головотяпства или намеренных действий происходят утечки газа или взрывы», — сказал депутат.
Поэтому парламентарии предлагают расширить в статье 166 Жилищного кодекса перечень работ, которые могут проводить за счёт фонда капитального ремонта, и предусмотреть при ремонте систем газоснабжения установку или замену приборов контроля загазованности помещений. Такие устройства способны автоматически перекрыть газ в помещении, где произошла утечка, включить вытяжку или вентилятор, определить номер помещения и передать сигнал на пульт контроля аварийно-диспетчерской службы с помощью интернет-соединения, GPRS или радиоканала.
Сейчас в перечень работ, которые можно провести за счёт средств фонда капитального ремонта, входит, например, ремонт крыши, замена лифта, обновление инженерных систем водоснабжения. Ремонт системы газоснабжения в перечне тоже есть, но в рамках таких работ меняют только трубы, а причиной аварий чаще всего становятся проблемы с открытыми конфорками, а не трубами, пояснил Гладких.
В МЧС инициативу депутатов поддержали, а в Минстрое выступили против. Основной довод Министерства строительства и ЖКХ — нехватка средств. Чтобы установить системы в 42,8 миллиона квартир, понадобится от 137 миллиардов до 320 миллиардов рублей, и взносы на капремонт могут возрасти, ответили в министерстве в ответ на запрос Бориса Гладких.
Депутат не согласен с этим доводом. Он отметил, что капитальный ремонт не будет проводиться одномоментно — системы могут быть установлены и через пять или через десять лет, и есть время накопить средства. Тем более что, например, замена лифтов при капремонте подорожала за последние пять лет в 2,5 раза, но это не повод исключать эти работы из программ. При этом жильцы сами решают, включить или нет какие-то работы в запланированный ремонт дома, напомнил он. Согласно Жилищному кодексу, решение о том, что именно станут ремонтировать за счёт фонда капитального ремонта, принимают на общем собрании собственников квартир. Также жильцы имеют право решить вносить плату больше той, которую они обязаны ежемесячно платить за капремонт, если им нужно отремонтировать что-то раньше срока.
Но пока в перечне обязательных работ нет установки систем контроля загазованности помещений, их нельзя установить даже в том случае, если все жильцы согласны сами заплатить за установку, пояснил депутат.
Поэтому, по его мнению, необходимо дать гражданам право выбора, что важнее отремонтировать в их доме в первую очередь — кровлю, лифт или систему газового снабжения с установкой приборов для её безопасного использования.
Депутат рассчитывает, что удастся убедить Минстрой в необходимости такой поправки и документ будет согласован в рамках координационного совета «Единой России». После этого планируется внести законопроект в Госдуму.
Источник: pnp.ru