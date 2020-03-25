Перекрывающие газ приборы будут устанавливать на средства капремонта в России

Устройства, которые перекрывают газ в случае утечки и посылают сигнал о случившемся в аварийную службу, предлагают устанавливать​ при проведении в доме капитального ремонта системы газоснабжения. ​ При этом жители сами решат, нужно ли им это.

сегодня есть плиты, которые перекрывают газ автоматически

Устройства, которые перекрывают газ в случае утечки и посылают сигнал о случившемся в аварийную службу, предлагают устанавливать​ при проведении в доме капитального ремонта системы газоснабжения. ​ При этом жители сами решат, нужно ли им это. Такую поправку в Жилищный кодекс планируется внести в​ Госдуму после согласования с профильными ведомствами, рассказал «Парламентской газете» депутат Борис Гладких.

Законопроект разработали депутаты от «Единой России» — член Комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких, зампред Комитета по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев и член этого комитета Илья Осипов.

Сейчас налажена и хорошо функционирует система технического обслуживания газового оборудования в квартирах, а плиту и трубы проверяют регулярно, не реже раза в год, отметил Борис Гладких. Но этого недостаточно, чтобы обезопасить жителей домов, где стоят газовые плиты, так как​ дело не только в исправности самого​ оборудования, но и в человеческом факторе.

«Человек уснул, кастрюля на плите выкипела, залила газ, а плита продолжила работать. Конечно, сегодня есть плиты, которые перекрывают газ автоматически, но в наших условиях это скорее новшество, чем норма. И есть масса случаев, когда от головотяпства или намеренных действий происходят утечки газа или взрывы», — сказал депутат.

Поэтому парламентарии предлагают​ расширить в статье 166 Жилищного кодекса​ перечень работ, которые могут проводить за счёт фонда капитального ремонта, и​ предусмотреть при​ ремонте систем газоснабжения установку или замену​ приборов контроля загазованности помещений. Такие устройства способны автоматически перекрыть газ в помещении, где произошла утечка, включить вытяжку или вентилятор, определить номер помещения и передать сигнал на пульт контроля аварийно-диспетчерской службы с помощью интернет-соединения, GPRS или радиоканала.

Сейчас в перечень​ работ, которые можно провести за счёт средств фонда капитального ремонта, входит, например, ремонт крыши, замена лифта, обновление инженерных систем водоснабжения. Ремонт системы газоснабжения в перечне тоже есть, но в рамках таких работ меняют только трубы, а причиной аварий чаще всего становятся проблемы с открытыми конфорками, а не трубами, пояснил​ Гладких. ​

В МЧС инициативу депутатов поддержали, а в Минстрое выступили против. Основной довод Министерства строительства и ЖКХ — нехватка средств. Чтобы установить системы в 42,8 миллиона квартир, понадобится от 137 миллиардов до 320 миллиардов рублей, и взносы на капремонт могут возрасти, ответили в министерстве в ответ на запрос Бориса Гладких.

Депутат не согласен с этим доводом. Он отметил, что капитальный ремонт не будет проводиться одномоментно — системы могут быть установлены и через пять или через десять лет, и есть время накопить средства. Тем более что, например, замена лифтов при капремонте подорожала за последние пять лет в 2,5 раза, но это не повод исключать эти работы из программ. При этом жильцы сами​ решают, включить или нет какие-то работы в запланированный ремонт дома, напомнил он. Согласно Жилищному кодексу, решение о том, что именно станут ремонтировать за счёт фонда капитального ремонта, принимают на общем собрании собственников квартир. Также жильцы имеют право решить​ вносить плату больше той, которую они обязаны ежемесячно платить за капремонт, если им нужно​ отремонтировать что-то раньше срока.

Но пока в перечне обязательных работ нет установки систем контроля загазованности помещений, их нельзя установить даже в том случае, если все жильцы согласны сами​ заплатить за установку, пояснил депутат.​

Поэтому, по его мнению, необходимо дать гражданам право выбора, что важнее отремонтировать​ в их доме​ в первую очередь​ — кровлю, лифт или систему газового снабжения с установкой приборов для её безопасного использования.

Депутат рассчитывает, что удастся убедить Минстрой в необходимости такой поправки и документ будет согласован в рамках координационного совета «Единой России». ​ После этого планируется внести законопроект в Госдуму. ​​

Источник: pnp.ru